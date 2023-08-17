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США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию - РИА Новости, 17.08.2023
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17:01 17.08.2023 (обновлено: 17:13 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/biooruzhie-1890668354.html
США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию
США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию - РИА Новости, 17.08.2023
США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию
США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:01
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россия
вашингтон (штат)
сша
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО), заявили в посольстве РФ в Вашингтоне."Россия неоднократно указывала на грубые нарушения Соединенными Штатами обязательств по КБТО. Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ", - говорится в сообщении.Как отметили в российской дипмиссии, бесконтрольные исследования двойного назначения "под эгидой Пентагона" продолжают вызывать вопросы у мировой общественности. "Подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия имеются, и они далеко не единичны. Равно как и свидетельства попыток предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций", - указали в посольстве РФ.
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россия, вашингтон (штат), сша
Россия, Вашингтон (штат), США
США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию

Посольство РФ: США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО), заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"Россия неоднократно указывала на грубые нарушения Соединенными Штатами обязательств по КБТО. Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ", - говорится в сообщении.
Как отметили в российской дипмиссии, бесконтрольные исследования двойного назначения "под эгидой Пентагона" продолжают вызывать вопросы у мировой общественности. "Подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия имеются, и они далеко не единичны. Равно как и свидетельства попыток предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций", - указали в посольстве РФ.
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