https://ria.ru/20230817/biooruzhie-1890668354.html

США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию

США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию - РИА Новости, 17.08.2023

США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию

США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:01

2023-08-17T17:01

2023-08-17T17:13

россия

вашингтон (штат)

сша

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО), заявили в посольстве РФ в Вашингтоне."Россия неоднократно указывала на грубые нарушения Соединенными Штатами обязательств по КБТО. Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ", - говорится в сообщении.Как отметили в российской дипмиссии, бесконтрольные исследования двойного назначения "под эгидой Пентагона" продолжают вызывать вопросы у мировой общественности. "Подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия имеются, и они далеко не единичны. Равно как и свидетельства попыток предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций", - указали в посольстве РФ.

https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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россия, вашингтон (штат), сша