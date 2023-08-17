https://ria.ru/20230817/biooruzhie-1890668354.html
США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию
США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию - РИА Новости, 17.08.2023
США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию
США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:01
2023-08-17T17:01
2023-08-17T17:13
россия
вашингтон (штат)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a01c05cca8e93c0da83de4e862db9dc3.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО), заявили в посольстве РФ в Вашингтоне."Россия неоднократно указывала на грубые нарушения Соединенными Штатами обязательств по КБТО. Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ", - говорится в сообщении.Как отметили в российской дипмиссии, бесконтрольные исследования двойного назначения "под эгидой Пентагона" продолжают вызывать вопросы у мировой общественности. "Подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия имеются, и они далеко не единичны. Равно как и свидетельства попыток предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций", - указали в посольстве РФ.
https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_843614adec326b3e80ee7f42f0f1ab59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (штат), сша
Россия, Вашингтон (штат), США
США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию
Посольство РФ: США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО), заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"Россия неоднократно указывала на грубые нарушения Соединенными Штатами обязательств по КБТО. Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ", - говорится в сообщении.
Как отметили в российской дипмиссии, бесконтрольные исследования двойного назначения "под эгидой Пентагона" продолжают вызывать вопросы у мировой общественности. "Подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия имеются, и они далеко не единичны. Равно как и свидетельства попыток предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций", - указали в посольстве РФ.
Байдену предлагают перестать бояться Путина и атомную бомбу