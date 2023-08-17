https://ria.ru/20230817/bezrabotitsa-1890667955.html
В регионах с безработицей будут обучать технических специалистов
В регионах с безработицей будут обучать технических специалистов - РИА Новости, 17.08.2023
В регионах с безработицей будут обучать технических специалистов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии "Сбера" обеспечить создание в регионах с высокой безработицей образовательных заведений для РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:59
2023-08-17T16:59
2023-08-17T17:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
сбер
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945525_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d6c10b9510b39bbab0d6281e40e59d8b.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии "Сбера" обеспечить создание в регионах с высокой безработицей образовательных заведений для технических специалистов, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России" обеспечить с привлечением бюджетных ассигнований федерального бюджета создание в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем безработицы не менее 10 объектов образовательной инфраструктуры для подготовки специалистов по техническим направлениям (включая специалистов в сфере информационных технологий) с применением дистанционных образовательных технологий в целях формирования у таких специалистов компетенций, необходимых в том числе для дистанционной (удаленной) работы", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 марта 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230725/bezrabotitsa-1886224191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945525_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0333672abb971f4ab5fa6686ee23ce77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, сбер, сбербанк россии
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сбер, Сбербанк России
В регионах с безработицей будут обучать технических специалистов
В регионах с безработицей откроют учебные заведения для технических специалистов