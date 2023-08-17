https://ria.ru/20230817/bezrabotitsa-1890667955.html

В регионах с безработицей будут обучать технических специалистов

В регионах с безработицей будут обучать технических специалистов - РИА Новости, 17.08.2023

В регионах с безработицей будут обучать технических специалистов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии "Сбера" обеспечить создание в регионах с высокой безработицей образовательных заведений для РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:59

2023-08-17T16:59

2023-08-17T17:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

сбер

сбербанк россии

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии "Сбера" обеспечить создание в регионах с высокой безработицей образовательных заведений для технических специалистов, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России" обеспечить с привлечением бюджетных ассигнований федерального бюджета создание в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем безработицы не менее 10 объектов образовательной инфраструктуры для подготовки специалистов по техническим направлениям (включая специалистов в сфере информационных технологий) с применением дистанционных образовательных технологий в целях формирования у таких специалистов компетенций, необходимых в том числе для дистанционной (удаленной) работы", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 марта 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230725/bezrabotitsa-1886224191.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, сбер, сбербанк россии