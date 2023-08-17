Рейтинг@Mail.ru
В России вырастет минимальный ущерб при нарушении авторских прав - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 17.08.2023 (обновлено: 16:38 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/avtorskie-1890660945.html
В России вырастет минимальный ущерб при нарушении авторских прав
В России вырастет минимальный ущерб при нарушении авторских прав - РИА Новости, 17.08.2023
В России вырастет минимальный ущерб при нарушении авторских прав
Президент России Владимир Путин поручил закрепить увеличение не менее чем в 2 раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба при нарушении... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:37
2023-08-17T16:38
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95766/52/957665225_0:165:2243:1426_1920x0_80_0_0_6304a3453dca6fddeaf98afcb770381d.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил закрепить увеличение не менее чем в 2 раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба при нарушении авторских прав, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Верховным Судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих увеличение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба в целях квалификации преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 1 октября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20230815/shnurov-1890278433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95766/52/957665225_45:0:2180:1601_1920x0_80_0_0_6e8ede5a0911ff84e7e65f4cf3d44d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России вырастет минимальный ущерб при нарушении авторских прав

Путин утвердил увеличение минимального ущерба при нарушении авторских прав

© Fotolia / momiusАвторские права
Авторские права - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Fotolia / momius
Авторские права. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил закрепить увеличение не менее чем в 2 раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба при нарушении авторских прав, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Верховным Судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих увеличение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба в целях квалификации преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – 1 октября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Суд взыскал со Шнурова 60 тысяч рублей за снимок "Суперджета" в клипе
15 августа, 18:27
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала