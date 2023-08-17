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В России вырастет минимальный ущерб при нарушении авторских прав
В России вырастет минимальный ущерб при нарушении авторских прав - РИА Новости, 17.08.2023
В России вырастет минимальный ущерб при нарушении авторских прав
Президент России Владимир Путин поручил закрепить увеличение не менее чем в 2 раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба при нарушении... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:37
2023-08-17T16:37
2023-08-17T16:38
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил закрепить увеличение не менее чем в 2 раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба при нарушении авторских прав, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Верховным Судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих увеличение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба в целях квалификации преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 1 октября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20230815/shnurov-1890278433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России вырастет минимальный ущерб при нарушении авторских прав
Путин утвердил увеличение минимального ущерба при нарушении авторских прав