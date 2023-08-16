https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890367848.html
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 16.08.2023
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Вербовое Пологовоского района Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:03
2023-08-16T12:03
2023-08-16T12:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Вербовое Пологовоского района Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. "Около 8.00 (мск) боевики ВСУ обстреляли село Вербовое Пологовского района. Ракета упала во двор частного дома. Погиб один мирный житель. Разрушений нет", - сообщил журналистам представитель ведомства.
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель