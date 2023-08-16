https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890367848.html

В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 16.08.2023

В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Вербовое Пологовоского района Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:03

2023-08-16T12:03

2023-08-16T12:03

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Вербовое Пологовоского района Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. "Около 8.00 (мск) боевики ВСУ обстреляли село Вербовое Пологовского района. Ракета упала во двор частного дома. Погиб один мирный житель. Разрушений нет", - сообщил журналистам представитель ведомства.

https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия