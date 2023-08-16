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В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890367848.html
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 16.08.2023
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Вербовое Пологовоского района Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:03
2023-08-16T12:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Вербовое Пологовоского района Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. "Около 8.00 (мск) боевики ВСУ обстреляли село Вербовое Пологовского района. Ракета упала во двор частного дома. Погиб один мирный житель. Разрушений нет", - сообщил журналистам представитель ведомства.
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Вербовое Пологовоского района Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах.
"Около 8.00 (мск) боевики ВСУ обстреляли село Вербовое Пологовского района. Ракета упала во двор частного дома. Погиб один мирный житель. Разрушений нет", - сообщил журналистам представитель ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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