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В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня - РИА Новости, 16.08.2023
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06:11 16.08.2023 (обновлено: 10:03 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/yaponiya-1890326358.html
В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня
В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня - РИА Новости, 16.08.2023
В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня
Почти 1,8 тысячи человек в японской префектуре Тоттори оказались отрезаны от внешнего мира из-за схода оползня после прохождения тайфуна "Лан", сообщил... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:11
2023-08-16T10:03
в мире
тоттори (префектура)
япония
японское море
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ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Почти 1,8 тысячи человек в японской префектуре Тоттори оказались отрезаны от внешнего мира из-за схода оползня после прохождения тайфуна "Лан", сообщил телеканал NHK. Из-за оползня, завалившего дороги, отрезанным оказался поселок Садзи в административных пределах города Тоттори. После проливных дождей на фоне прохождения тайфуна "Лан" в районах, над которыми он прошел, резко возросла опасность оползней. В настоящее время тайфун вышел в Японское море, оставив за собой шлейф из сильного ветра и проливных дождей. Давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей, скорость ветра в его центре - 23 метра в секунду, при порывах – 35.
https://ria.ru/20230815/zemletryasenie-1890301042.html
тоттори (префектура)
япония
японское море
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в мире, тоттори (префектура), япония, японское море
В мире, Тоттори (префектура), Япония, Японское море
В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня

NHK: более тысячи человек в Японии оказались заблокированы из-за схода оползня

© AP Photo / Koji UedaСпасатели у разрушенного дома в Японии
Спасатели у разрушенного дома в Японии - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Koji Ueda
Спасатели у разрушенного дома в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Почти 1,8 тысячи человек в японской префектуре Тоттори оказались отрезаны от внешнего мира из-за схода оползня после прохождения тайфуна "Лан", сообщил телеканал NHK.
Из-за оползня, завалившего дороги, отрезанным оказался поселок Садзи в административных пределах города Тоттори.
После проливных дождей на фоне прохождения тайфуна "Лан" в районах, над которыми он прошел, резко возросла опасность оползней.
В настоящее время тайфун вышел в Японское море, оставив за собой шлейф из сильного ветра и проливных дождей. Давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей, скорость ветра в его центре - 23 метра в секунду, при порывах – 35.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
У берегов Японии произошло землетрясение
Вчера, 20:47
 
В миреТоттори (префектура)ЯпонияЯпонское море
 
 
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