https://ria.ru/20230816/yaponiya-1890326358.html

В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня

В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня - РИА Новости, 16.08.2023

В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня

Почти 1,8 тысячи человек в японской префектуре Тоттори оказались отрезаны от внешнего мира из-за схода оползня после прохождения тайфуна "Лан", сообщил... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T06:11

2023-08-16T06:11

2023-08-16T10:03

в мире

тоттори (префектура)

япония

японское море

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ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Почти 1,8 тысячи человек в японской префектуре Тоттори оказались отрезаны от внешнего мира из-за схода оползня после прохождения тайфуна "Лан", сообщил телеканал NHK. Из-за оползня, завалившего дороги, отрезанным оказался поселок Садзи в административных пределах города Тоттори. После проливных дождей на фоне прохождения тайфуна "Лан" в районах, над которыми он прошел, резко возросла опасность оползней. В настоящее время тайфун вышел в Японское море, оставив за собой шлейф из сильного ветра и проливных дождей. Давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей, скорость ветра в его центре - 23 метра в секунду, при порывах – 35.

https://ria.ru/20230815/zemletryasenie-1890301042.html

тоттори (префектура)

япония

японское море

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в мире, тоттори (префектура), япония, японское море