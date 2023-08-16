https://ria.ru/20230816/ukomplektovannost-1890504163.html

В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил после истечения ДСНВ

В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил после истечения ДСНВ - РИА Новости, 16.08.2023

В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил после истечения ДСНВ

Стратегическое командование ВС США (STRATCOM) изучает вопрос об укомплектованности ядерных сил страны на период после истечения срока действия Договора о... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T21:33

2023-08-16T21:33

2023-08-16T21:33

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Стратегическое командование ВС США (STRATCOM) изучает вопрос об укомплектованности ядерных сил страны на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году, заявил в среду командующий STRATCOM Энтони Коттон. "Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент, пытаясь понять, располагаем ли мы достаточными силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами, с которыми мы столкнемся", - сказал Коттон в ходе ежегодного симпозиума по вопросам стратегического сдерживания. Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает в 2026 году. Однако в феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в нем, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Путин отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В качестве ответной меры 1 июня госдеп США объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ. В частности, Вашингтон прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. также Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20230815/voyna-1890258337.html

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космос - риа наука, россия, великобритания, франция, владимир путин, вооруженные силы сша, нато