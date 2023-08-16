В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил после истечения ДСНВ
STRATCOM изучает вопрос укомплектованности ядерных сил США после истечения ДСНВ
CC0 / Jack W. Aeby / Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945
CC0 / Jack W. Aeby /
Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Стратегическое командование ВС США (STRATCOM) изучает вопрос об укомплектованности ядерных сил страны на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году, заявил в среду командующий STRATCOM Энтони Коттон.
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"Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент, пытаясь понять, располагаем ли мы достаточными силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами, с которыми мы столкнемся", - сказал Коттон в ходе ежегодного симпозиума по вопросам стратегического сдерживания.
Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает в 2026 году. Однако в феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в нем, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Путин отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В качестве ответной меры 1 июня госдеп США объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ. В частности, Вашингтон прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. также Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.