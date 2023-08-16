Рейтинг@Mail.ru
В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил после истечения ДСНВ - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/ukomplektovannost-1890504163.html
В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил после истечения ДСНВ
В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил после истечения ДСНВ - РИА Новости, 16.08.2023
В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил после истечения ДСНВ
Стратегическое командование ВС США (STRATCOM) изучает вопрос об укомплектованности ядерных сил страны на период после истечения срока действия Договора о... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T21:33
2023-08-16T21:33
космос - риа наука
россия
великобритания
франция
владимир путин
вооруженные силы сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574322940_0:563:987:1118_1920x0_80_0_0_076afa328993faea9c323d0f4a4b6764.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Стратегическое командование ВС США (STRATCOM) изучает вопрос об укомплектованности ядерных сил страны на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году, заявил в среду командующий STRATCOM Энтони Коттон. "Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент, пытаясь понять, располагаем ли мы достаточными силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами, с которыми мы столкнемся", - сказал Коттон в ходе ежегодного симпозиума по вопросам стратегического сдерживания. Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает в 2026 году. Однако в феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в нем, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Путин отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В качестве ответной меры 1 июня госдеп США объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ. В частности, Вашингтон прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. также Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20230815/voyna-1890258337.html
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890139883.html
россия
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574322940_0:395:987:1135_1920x0_80_0_0_fdc1abdc8a3e1f4f3a83440ccac05c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, великобритания, франция, владимир путин, вооруженные силы сша, нато
Космос - РИА Наука, Россия, Великобритания, Франция, Владимир Путин, Вооруженные силы США, НАТО
В США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил после истечения ДСНВ

STRATCOM изучает вопрос укомплектованности ядерных сил США после истечения ДСНВ

CC0 / Jack W. Aeby / Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945
Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
CC0 / Jack W. Aeby /
Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Стратегическое командование ВС США (STRATCOM) изучает вопрос об укомплектованности ядерных сил страны на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году, заявил в среду командующий STRATCOM Энтони Коттон.
«
"Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент, пытаясь понять, располагаем ли мы достаточными силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами, с которыми мы столкнемся", - сказал Коттон в ходе ежегодного симпозиума по вопросам стратегического сдерживания.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове
15 августа, 17:24
Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает в 2026 году. Однако в феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в нем, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Путин отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В качестве ответной меры 1 июня госдеп США объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ. В частности, Вашингтон прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. также Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Киеве хотят обсуждать на переговорах перспективы ядерного арсенала России
15 августа, 11:01
 
Космос - РИА НаукаРоссияВеликобританияФранцияВладимир ПутинВооруженные силы СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала