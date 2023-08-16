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Убийства политиков в Эквадоре посеяли страх, считает эксперт
Убийства политиков в Эквадоре посеяли страх, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2023
Убийства политиков в Эквадоре посеяли страх, считает эксперт
Страх избирателей стал самым важным политическим фактором на выборах в Эквадоре на фоне серии убийств политиков, заявил РИА Новости эксперт по управлению... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:42
2023-08-16T18:42
2023-08-16T18:42
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 авг - РИА Новости. Страх избирателей стал самым важным политическим фактором на выборах в Эквадоре на фоне серии убийств политиков, заявил РИА Новости эксперт по управлению политическими рисками, основатель агентства Péndulo Estratégico и Tinkulab, адвокат Пабло Моралес. Несколько дней назад в Кито после митинга сторонников был убит кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо. Кроме того, был убит лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. "Страх является самым важным политическим игроком на этих выборах, и его влияние непредсказуемо. Эквадор живет в беспрецедентных условиях насилия, когда наемные убийцы нападают на политиков, бизнесменов и простых граждан. Отсутствие государства (в решении этой проблемы - ред.) привело к замешательству и отчаянию, которые, я надеюсь, являются семенами (будущего) национального соглашения, но которого, к сожалению, не видно во время (избирательной) кампании", - сказал Моралес. По его мнению, убийства политиков достигли своей цели. "Это террористические акты, и они достигли своей цели: террора, беспокойства и безнадежности. Страна поражена эмоционально, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Замедление производства, потребления", - отметил эксперт. В то время как некоторые считают, что решением могут быть крайние меры, другие планируют покинуть страну, подчеркнул эксперт. "Сигнал этого насилия очевиден, мафия хочет править всеми правдами и неправдами. Реакция государства неэффективна и в лучшем случае изменит стратегию мафий, стремящихся стать системными в стране", - добавил Моралес. По данным газеты El Universo на конец июля, с января 2022 года в стране были убиты 25 политиков. Всеобщие выборы в Эквадоре пройдут в воскресенье 20 августа. За пост президента и вице-президента будут бороться восемь пар кандидатов, представляющих политические силы страны. Место убитого Вильявивенсьо в бюллетенях занял его соратник, журналист Кристиан Сурита.
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в мире, эквадор, кито
Убийства политиков в Эквадоре посеяли страх, считает эксперт
Эксперт: серия убийств политиков посеяла страх среди избирателей в Эквадоре
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 авг - РИА Новости. Страх избирателей стал самым важным политическим фактором на выборах в Эквадоре на фоне серии убийств политиков, заявил РИА Новости эксперт по управлению политическими рисками, основатель агентства Péndulo Estratégico и Tinkulab, адвокат Пабло Моралес.
Несколько дней назад в Кито
после митинга сторонников был убит кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо. Кроме того, был убит лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
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«
"Страх является самым важным политическим игроком на этих выборах, и его влияние непредсказуемо. Эквадор живет в беспрецедентных условиях насилия, когда наемные убийцы нападают на политиков, бизнесменов и простых граждан. Отсутствие государства (в решении этой проблемы - ред.) привело к замешательству и отчаянию, которые, я надеюсь, являются семенами (будущего) национального соглашения, но которого, к сожалению, не видно во время (избирательной) кампании", - сказал Моралес.
По его мнению, убийства политиков достигли своей цели.
«
"Это террористические акты, и они достигли своей цели: террора, беспокойства и безнадежности. Страна поражена эмоционально, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Замедление производства, потребления", - отметил эксперт.
В то время как некоторые считают, что решением могут быть крайние меры, другие планируют покинуть страну, подчеркнул эксперт. "Сигнал этого насилия очевиден, мафия хочет править всеми правдами и неправдами. Реакция государства неэффективна и в лучшем случае изменит стратегию мафий, стремящихся стать системными в стране", - добавил Моралес.
По данным газеты El Universo на конец июля, с января 2022 года в стране были убиты 25 политиков.
Всеобщие выборы в Эквадоре пройдут в воскресенье 20 августа. За пост президента и вице-президента будут бороться восемь пар кандидатов, представляющих политические силы страны. Место убитого Вильявивенсьо в бюллетенях занял его соратник, журналист Кристиан Сурита.
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