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Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890387711.html
Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении
Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении
Киевские власти задействовали на запорожском фронте подразделения, которые ранее готовились для нападения на Крым, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:26
2023-08-16T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Киевские власти задействовали на запорожском фронте подразделения, которые ранее готовились для нападения на Крым, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим на фоне провала контрнаступления вынужден был бросить в бой в районе Работино на запорожской линии фронта 82-ю десантно-штурмовую бригаду 10-го армейского корпуса, который, по замыслу Киева, должен был заходить в Крым и окончательно побеждать на юге. Но они не то что до Крыма не дошли, а разбиваются о первую линию обороны в Запорожской области, что подтверждает факт провала наступления", - сказал Рогов. По его словам, 82-я десантно-штурмовая бригада оснащена лучшими образцами западной военной техники, в том числе танками. "Ситуация для режима Зеленского грустная. Те, кто должен был входить в Крым, сейчас массово гибнут в полях под Работино", - добавил Рогов. Минобороны РФ в своей сводке во вторник сообщило, что российские военные отразили "три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино", ВСУ потеряли свыше 200 солдат и пять танков.
https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890367848.html
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безопасность, киев, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении

Рогов: Киев использует в Запорожской области войска, которые готовили для Крыма

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Киевские власти задействовали на запорожском фронте подразделения, которые ранее готовились для нападения на Крым, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Киевский режим на фоне провала контрнаступления вынужден был бросить в бой в районе Работино на запорожской линии фронта 82-ю десантно-штурмовую бригаду 10-го армейского корпуса, который, по замыслу Киева, должен был заходить в Крым и окончательно побеждать на юге. Но они не то что до Крыма не дошли, а разбиваются о первую линию обороны в Запорожской области, что подтверждает факт провала наступления", - сказал Рогов.
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В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
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По его словам, 82-я десантно-штурмовая бригада оснащена лучшими образцами западной военной техники, в том числе танками. "Ситуация для режима Зеленского грустная. Те, кто должен был входить в Крым, сейчас массово гибнут в полях под Работино", - добавил Рогов.
Минобороны РФ в своей сводке во вторник сообщило, что российские военные отразили "три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино", ВСУ потеряли свыше 200 солдат и пять танков.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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