https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890387711.html

Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении

Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.08.2023

Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении

Киевские власти задействовали на запорожском фронте подразделения, которые ранее готовились для нападения на Крым, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:26

2023-08-16T13:26

2023-08-16T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Киевские власти задействовали на запорожском фронте подразделения, которые ранее готовились для нападения на Крым, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим на фоне провала контрнаступления вынужден был бросить в бой в районе Работино на запорожской линии фронта 82-ю десантно-штурмовую бригаду 10-го армейского корпуса, который, по замыслу Киева, должен был заходить в Крым и окончательно побеждать на юге. Но они не то что до Крыма не дошли, а разбиваются о первую линию обороны в Запорожской области, что подтверждает факт провала наступления", - сказал Рогов. По его словам, 82-я десантно-штурмовая бригада оснащена лучшими образцами западной военной техники, в том числе танками. "Ситуация для режима Зеленского грустная. Те, кто должен был входить в Крым, сейчас массово гибнут в полях под Работино", - добавил Рогов. Минобороны РФ в своей сводке во вторник сообщило, что российские военные отразили "три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино", ВСУ потеряли свыше 200 солдат и пять танков.

https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890367848.html

https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890332577.html

киев

запорожская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины