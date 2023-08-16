https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890387711.html
Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении
Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении
Киевские власти задействовали на запорожском фронте подразделения, которые ранее готовились для нападения на Крым, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:26
2023-08-16T13:26
2023-08-16T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Киевские власти задействовали на запорожском фронте подразделения, которые ранее готовились для нападения на Крым, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим на фоне провала контрнаступления вынужден был бросить в бой в районе Работино на запорожской линии фронта 82-ю десантно-штурмовую бригаду 10-го армейского корпуса, который, по замыслу Киева, должен был заходить в Крым и окончательно побеждать на юге. Но они не то что до Крыма не дошли, а разбиваются о первую линию обороны в Запорожской области, что подтверждает факт провала наступления", - сказал Рогов. По его словам, 82-я десантно-штурмовая бригада оснащена лучшими образцами западной военной техники, в том числе танками. "Ситуация для режима Зеленского грустная. Те, кто должен был входить в Крым, сейчас массово гибнут в полях под Работино", - добавил Рогов. Минобороны РФ в своей сводке во вторник сообщило, что российские военные отразили "три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино", ВСУ потеряли свыше 200 солдат и пять танков.
https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890367848.html
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890332577.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, киев, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о действиях ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Киев использует в Запорожской области войска, которые готовили для Крыма