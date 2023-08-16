https://ria.ru/20230816/mat-1890441379.html

Мать едва не выпавшего с девятого этажа ребенка была в ночном клубе

Мать едва не выпавшего с девятого этажа ребенка была в ночном клубе - РИА Новости, 16.08.2023

Мать едва не выпавшего с девятого этажа ребенка была в ночном клубе

Жительница дагестанского Каспийска, ребенок которой, оставшись без присмотра в квартире, взобрался на наружный подоконник открытого окна на девятом этаже, в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:40

2023-08-16T16:40

2023-08-16T16:40

происшествия

жилье

россия

каспийск

следственный комитет россии (ск рф)

махачкала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889974541_0:127:1070:729_1920x0_80_0_0_57096075ab6476ccfcc2cc3887c7ea8d.png

МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Жительница дагестанского Каспийска, ребенок которой, оставшись без присмотра в квартире, взобрался на наружный подоконник открытого окна на девятом этаже, в этот момент была в ночном клубе, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Рано утром 14 августа в Каспийске туристы сообщили в местную полицию о маленькой девочке, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома по улице Халилова и стоит на подоконнике. В квартире никого из взрослых не было, лишь еще один ребенок. Пока местные жители стояли внизу под окном с кучей толстых одеял, полицейские зашли в квартиру и спасли малышку. "По версии следствия, 14 августа 2023 года, примерно в 2 часа 30 минут, подозреваемая, уложив спать свою 4-хлетнюю дочь в квартире дома №71, уехала со своей сестрой в город Махачкала для посещения ночного клуба. Примерно в 5 часов малолетняя, проснувшись и не обнаружив мать в доме, находясь в беспомощном состоянии, не осознавая опасности, забралась на открытое окно квартиры, расположенной на 9-м этаже и вышла на наружный подоконник, на котором пробыла примерно полчаса", – говорится в сообщении, Против 26-летней матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

https://ria.ru/20230814/izhevsk-1889907418.html

https://ria.ru/20230809/kotenok-1889181837.html

россия

каспийск

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия, каспийск, следственный комитет россии (ск рф), махачкала