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Мать едва не выпавшего с девятого этажа ребенка была в ночном клубе
Мать едва не выпавшего с девятого этажа ребенка была в ночном клубе - РИА Новости, 16.08.2023
Мать едва не выпавшего с девятого этажа ребенка была в ночном клубе
Жительница дагестанского Каспийска, ребенок которой, оставшись без присмотра в квартире, взобрался на наружный подоконник открытого окна на девятом этаже, в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:40
2023-08-16T16:40
2023-08-16T16:40
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Жительница дагестанского Каспийска, ребенок которой, оставшись без присмотра в квартире, взобрался на наружный подоконник открытого окна на девятом этаже, в этот момент была в ночном клубе, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Рано утром 14 августа в Каспийске туристы сообщили в местную полицию о маленькой девочке, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома по улице Халилова и стоит на подоконнике. В квартире никого из взрослых не было, лишь еще один ребенок. Пока местные жители стояли внизу под окном с кучей толстых одеял, полицейские зашли в квартиру и спасли малышку. "По версии следствия, 14 августа 2023 года, примерно в 2 часа 30 минут, подозреваемая, уложив спать свою 4-хлетнюю дочь в квартире дома №71, уехала со своей сестрой в город Махачкала для посещения ночного клуба. Примерно в 5 часов малолетняя, проснувшись и не обнаружив мать в доме, находясь в беспомощном состоянии, не осознавая опасности, забралась на открытое окно квартиры, расположенной на 9-м этаже и вышла на наружный подоконник, на котором пробыла примерно полчаса", – говорится в сообщении, Против 26-летней матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности").
https://ria.ru/20230814/izhevsk-1889907418.html
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происшествия, жилье, россия, каспийск, следственный комитет россии (ск рф), махачкала
Происшествия, Жилье, Россия, Каспийск, Следственный комитет России (СК РФ), Махачкала
Мать едва не выпавшего с девятого этажа ребенка была в ночном клубе
Мать едва не выпавшего с девятого этажа в Каспийске ребенка была в ночном клубе