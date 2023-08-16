https://ria.ru/20230816/kokain-1890505944.html
Суд оправдал двух литовцев и двух россиян по делу о поставке кокаина
Суд оправдал двух литовцев и двух россиян по делу о поставке кокаина - РИА Новости, 16.08.2023
Суд оправдал двух литовцев и двух россиян по делу о поставке кокаина
Мосгорсуд на основе вердикта присяжных оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по уголовному делу о поставках кокаина из Эквадора, общий объем наркотрафика... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T21:55
2023-08-16T21:55
2023-08-16T21:55
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд на основе вердикта присяжных оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по уголовному делу о поставках кокаина из Эквадора, общий объем наркотрафика составил более 472 килограммов, сообщила РИА Новости адвокат одного из фигурантов Елена Белозерова. "Суд оправдал Георгия Радомирова, Ивана Радомирова, Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса", - рассказала собеседница агентства. Игориса Григаса – пятого фигуранта уголовного дела – суд счел виновным по неосновным эпизодам, проведенное им время в следственном изоляторе зачлось как уже отбытое наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет, добавила адвокат. Таким образом, вся пятерка была освобождена из-под стражи в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как полагало следствие, в 2013 году в Санкт-Петербурге гражданин Литвы Григас создал преступное сообщество, в которое вовлек братьев Радомировых, граждан Литовской Республики Корецаса и Казлаускаса. Целью их деятельности были контрабандные поставки из Эквадора в Россию кокаина. Как отмечали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 6 контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в морской порт Санкт-Петербурга для сбыта в России. Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России. Всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230816/kokain-1890432058.html
https://ria.ru/20230813/kokain-1889817667.html
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происшествия, россия, московский городской суд, эквадор, литва, здоровье - общество
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Эквадор, Литва, Здоровье - Общество
Суд оправдал двух литовцев и двух россиян по делу о поставке кокаина
Суд оправдал двух литовцев и россиян по делу о поставке 472 килограммов кокаина
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд на основе вердикта присяжных оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по уголовному делу о поставках кокаина из Эквадора, общий объем наркотрафика составил более 472 килограммов, сообщила РИА Новости адвокат одного из фигурантов Елена Белозерова.
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"Суд оправдал Георгия Радомирова, Ивана Радомирова, Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса", - рассказала собеседница агентства.
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Игориса Григаса – пятого фигуранта уголовного дела – суд счел виновным по неосновным эпизодам, проведенное им время в следственном изоляторе зачлось как уже отбытое наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет, добавила адвокат.
Таким образом, вся пятерка была освобождена из-под стражи в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как полагало следствие, в 2013 году в Санкт-Петербурге
гражданин Литвы Григас создал преступное сообщество, в которое вовлек братьев Радомировых, граждан Литовской Республики Корецаса и Казлаускаса. Целью их деятельности были контрабандные поставки из Эквадора в Россию
кокаина. Как отмечали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 6 контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в морской порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.
Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России. Всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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