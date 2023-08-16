https://ria.ru/20230816/kokain-1890505944.html

Суд оправдал двух литовцев и двух россиян по делу о поставке кокаина

Суд оправдал двух литовцев и двух россиян по делу о поставке кокаина - РИА Новости, 16.08.2023

Суд оправдал двух литовцев и двух россиян по делу о поставке кокаина

Мосгорсуд на основе вердикта присяжных оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по уголовному делу о поставках кокаина из Эквадора, общий объем наркотрафика... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T21:55

2023-08-16T21:55

2023-08-16T21:55

происшествия

россия

московский городской суд

эквадор

литва

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд на основе вердикта присяжных оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по уголовному делу о поставках кокаина из Эквадора, общий объем наркотрафика составил более 472 килограммов, сообщила РИА Новости адвокат одного из фигурантов Елена Белозерова. "Суд оправдал Георгия Радомирова, Ивана Радомирова, Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса", - рассказала собеседница агентства. Игориса Григаса – пятого фигуранта уголовного дела – суд счел виновным по неосновным эпизодам, проведенное им время в следственном изоляторе зачлось как уже отбытое наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет, добавила адвокат. Таким образом, вся пятерка была освобождена из-под стражи в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как полагало следствие, в 2013 году в Санкт-Петербурге гражданин Литвы Григас создал преступное сообщество, в которое вовлек братьев Радомировых, граждан Литовской Республики Корецаса и Казлаускаса. Целью их деятельности были контрабандные поставки из Эквадора в Россию кокаина. Как отмечали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 6 контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в морской порт Санкт-Петербурга для сбыта в России. Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России. Всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230816/kokain-1890432058.html

https://ria.ru/20230813/kokain-1889817667.html

россия

эквадор

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московский городской суд, эквадор, литва, здоровье - общество