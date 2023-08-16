https://ria.ru/20230816/germaniya-1890443824.html

Германия отказалась от обязательства по выполнению плана НАТО, пишут СМИ

Германия отказалась от обязательства по выполнению плана НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023

Германия отказалась от обязательства по выполнению плана НАТО, пишут СМИ

Германия не будет брать на себя юридическое обязательство по выполнению цели НАТО по ежегодным тратам на оборону, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:52

2023-08-16T16:52

2023-08-16T16:52

в мире

германия

олаф шольц

нато

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Германия не будет брать на себя юридическое обязательство по выполнению цели НАТО по ежегодным тратам на оборону, передает агентство Рейтер. "Германское правительство отказалось от плана взять на себя юридическое обязательство по выполнению цели НАТО по трате на оборону 2% (ВВП – ред.) ежегодно", - пишет агентство со ссылкой на источник в правительстве. Отмечается, что соответствующий пункт в черновом варианте закона о бюджетном финансировании, принятом кабинетом министров премьера Олафа Шольца в среду, был удален. Эта правка означает, что Германия сможет продолжить ориентироваться на свое текущее обязательство по трате 2% ВВП на оборону в среднем за пятилетний период, добавляет агентство. На просьбу прокомментировать эту информацию представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн на брифинге журналистам сообщила, что планы по достижению показателя в 2% от ВВП остаются актуальными. Однако от дальнейших комментариев, касающихся соответствующих изменений в законопроекте, она отказалась. Страны НАТО определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году, тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году, однако во многих странах-участницах Североатлантического альянса траты на военные нужды существенно ниже установленного показателя.

https://ria.ru/20230816/ustupki-1890437372.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883223012.html

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, олаф шольц, нато