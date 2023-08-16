https://ria.ru/20230816/filmy-1890499654.html

Фильмы фестиваля "RT.Док: Время героев" планируют показать в зоне СВО

Фильмы фестиваля "RT.Док: Время героев" планируют показать в зоне СВО - РИА Новости, 16.08.2023

Фильмы фестиваля "RT.Док: Время героев" планируют показать в зоне СВО

Фильмы, вошедшие в программу международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", планируют показать бойцам в зоне спецоперации, сообщила... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T20:48

2023-08-16T20:48

2023-08-16T20:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Фильмы, вошедшие в программу международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", планируют показать бойцам в зоне спецоперации, сообщила журналистам генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. "Только на днях обсуждали вопрос о том, что ребятам там, на фронте, тоже нужно привозить эти фильмы, показывать. Будем. Все в работе", - сказала Яковлева. Называть точные сроки запуска проекта она не стала - вопрос о показах фильмов кинофестиваля на передовой еще в стадии проработки. "На Донбассе не принято говорить о времени в целях безопасности", - отметил герой фильма "Скрипичный ключ" Александр Пелевин. Вместе со скрипачкой Марианной Васильевой он ездил с концертами по зоне спецоперации, они выступали на передовой и в госпиталях. "У нас уже есть второе название фильма, "Лучшая публика в мире" - в течение фильма мы с Марианной часто произносим эту фразу независимо друг от друга… Там более живое, честное, острое восприятие. Всех творческих людей призываю не бояться, а приезжать на фронт и делать свою работу", - отметил Пелевин. Международный фестиваль документальных фильмов "RT. Док: Время героев" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 августа в кинотеатре "Аврора".

https://ria.ru/20230803/film-1888044679.html

https://ria.ru/20230804/festival-1888279424.html

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