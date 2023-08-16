https://ria.ru/20230816/diplomatiya-1890385390.html

Новый посол Германии в России вручил копии верительных грамот

Новый посол Германии в России вручил копии верительных грамот - РИА Новости, 16.08.2023

Новый посол Германии в России вручил копии верительных грамот

Новый посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот, на встрече в МИД ему напомнили о конфронтационных шагах Берлина в отношении... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:18

2023-08-16T13:18

2023-08-16T13:18

германия

россия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот, на встрече в МИД ему напомнили о конфронтационных шагах Берлина в отношении Москвы, заявили в среду в МИД России. "Шестнадцатого августа директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев принял копии верительных грамот у назначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Александра Графа Ламбсдорффа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В ведомстве добавили, что с российской стороны акцентирован "конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений". В МИД отметили, что в ходе встречи было подчёркнуто, что "антироссийская политика ФРГ направлена на полный слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии". "Констатирован опасный характер безоглядной поддержки властями ФРГ киевского режима и накачивания его германским оружием. В дальнейшем выстраивать отношения с ФРГ российская сторона будет с опорой исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Германии учитывать их", - заключили в ведомстве. Германской стороне адресован призыв отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии.

https://ria.ru/20230322/stena-1859815680.html

https://ria.ru/20230816/germaniya-1890328333.html

германия

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, берлин (город), в мире