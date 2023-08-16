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Новый посол Германии в России вручил копии верительных грамот - РИА Новости, 16.08.2023
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13:18 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/diplomatiya-1890385390.html
Новый посол Германии в России вручил копии верительных грамот
Новый посол Германии в России вручил копии верительных грамот - РИА Новости, 16.08.2023
Новый посол Германии в России вручил копии верительных грамот
Новый посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот, на встрече в МИД ему напомнили о конфронтационных шагах Берлина в отношении... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:18
2023-08-16T13:18
германия
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот, на встрече в МИД ему напомнили о конфронтационных шагах Берлина в отношении Москвы, заявили в среду в МИД России. "Шестнадцатого августа директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев принял копии верительных грамот у назначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Александра Графа Ламбсдорффа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В ведомстве добавили, что с российской стороны акцентирован "конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений". В МИД отметили, что в ходе встречи было подчёркнуто, что "антироссийская политика ФРГ направлена на полный слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии". "Констатирован опасный характер безоглядной поддержки властями ФРГ киевского режима и накачивания его германским оружием. В дальнейшем выстраивать отношения с ФРГ российская сторона будет с опорой исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Германии учитывать их", - заключили в ведомстве. Германской стороне адресован призыв отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии.
https://ria.ru/20230322/stena-1859815680.html
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германия, россия, берлин (город), в мире
Германия, Россия, Берлин (город), В мире
Новый посол Германии в России вручил копии верительных грамот

Посол Германии Александр Граф Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот, на встрече в МИД ему напомнили о конфронтационных шагах Берлина в отношении Москвы, заявили в среду в МИД России.
"Шестнадцатого августа директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев принял копии верительных грамот у назначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Александра Графа Ламбсдорффа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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В ведомстве добавили, что с российской стороны акцентирован "конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений".
В МИД отметили, что в ходе встречи было подчёркнуто, что "антироссийская политика ФРГ направлена на полный слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии".
"Констатирован опасный характер безоглядной поддержки властями ФРГ киевского режима и накачивания его германским оружием. В дальнейшем выстраивать отношения с ФРГ российская сторона будет с опорой исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Германии учитывать их", - заключили в ведомстве.
Германской стороне адресован призыв отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии.
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