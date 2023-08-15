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ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 200 военных - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 15.08.2023 (обновлено: 15:40 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/zaporozhe-1890225854.html
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 200 военных
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 200 военных - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 200 военных
На запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли более 200 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:23
2023-08-15T15:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли более 200 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890223962.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 200 военных

Минобороны: потери ВСУ на Запорожском составили более 200 человек

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли более 200 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б", - сказали в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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