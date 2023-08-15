https://ria.ru/20230815/zaporozhe-1890225854.html

ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 200 военных

ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 200 военных - РИА Новости, 15.08.2023

ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 200 военных

На запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли более 200 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:23

2023-08-15T15:23

2023-08-15T15:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли более 200 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890223962.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность