В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек “Следующая остановка - дом” на Северном речном вокзале, в зоне летнего кинотеатра.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более 50 собак и кошек. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Центр реабилитации животных "ЮНА"Афиша благотворительного мероприятия “Следующая остановка - дом”
Афиша благотворительного мероприятия “Следующая остановка - дом”
© Центр реабилитации животных "ЮНА"
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© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
4 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
5 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
6 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участник благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участник благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
7 из 7
Афиша благотворительного мероприятия “Следующая остановка - дом”
© Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 7
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 7
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 7
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
4 из 7
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
5 из 7
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
6 из 7
Участник благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
7 из 7
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Животные будут ждать своих новых хозяев с 12.00 до 18.00. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Посетителей ожидают разные интерактивные площадки и развлечения для всей семьи, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс", зона с препятствиями, которую любой желающий может пройти вместе с опытными собаками-поводырями, а также зона отдыха с шезлонгами, аквагримом, твистингом и фотобудкой.
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Мероприятие пройдет 19 августа с 12.00 до 19.00 по адресу: Ленинградское шоссе, 51
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.