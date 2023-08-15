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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 15.08.2023
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11:37 15.08.2023 (обновлено: 11:39 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vystavka-pristroystvo-1890146616.html
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 15.08.2023
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек “Следующая остановка - дом” на Северном речном вокзале, в зоне РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:37
2023-08-15T11:39
общество
бездомные животные
домашние животные
собаки
кошки
москва
благотворительность
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек “Следующая остановка - дом” на Северном речном вокзале, в зоне летнего кинотеатра.На мероприятии своих хозяев будут ждать более 50 собак и кошек. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Животные будут ждать своих новых хозяев с 12.00 до 18.00. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей ожидают разные интерактивные площадки и развлечения для всей семьи, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс", зона с препятствиями, которую любой желающий может пройти вместе с опытными собаками-поводырями, а также зона отдыха с шезлонгами, аквагримом, твистингом и фотобудкой.Мероприятие пройдет 19 августа с 12.00 до 19.00 по адресу: Ленинградское шоссе, 51Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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общество, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки, москва, благотворительность
Общество, бездомные животные, домашние животные, Собаки, кошки, Москва, Благотворительность

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных ЮНА - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек “Следующая остановка - дом” на Северном речном вокзале, в зоне летнего кинотеатра.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более 50 собак и кошек. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Центр реабилитации животных "ЮНА"Афиша благотворительного мероприятия “Следующая остановка - дом”
Афиша благотворительного мероприятия “Следующая остановка - дом”
Афиша благотворительного мероприятия “Следующая остановка - дом”
© Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных ЮНА
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных ЮНА
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных ЮНА
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
4 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных ЮНА
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
5 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных ЮНА
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
6 из 7
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Участник благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
Участник благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных ЮНА
Участник благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
7 из 7
Афиша благотворительного мероприятия “Следующая остановка - дом”
© Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 7
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 7
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 7
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
4 из 7
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
5 из 7
Участники благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
6 из 7
Участник благотворительного мероприятия Центра реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
7 из 7
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Животные будут ждать своих новых хозяев с 12.00 до 18.00. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Посетителей ожидают разные интерактивные площадки и развлечения для всей семьи, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс", зона с препятствиями, которую любой желающий может пройти вместе с опытными собаками-поводырями, а также зона отдыха с шезлонгами, аквагримом, твистингом и фотобудкой.
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Проголосовали:45811
1 марта, 16:43
Мероприятие пройдет 19 августа с 12.00 до 19.00 по адресу: Ленинградское шоссе, 51
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
 
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