https://ria.ru/20230815/vystavka-pristroystvo-1890146616.html

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 15.08.2023

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек “Следующая остановка - дом” на Северном речном вокзале, в зоне РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:37

2023-08-15T11:37

2023-08-15T11:39

общество

бездомные животные

домашние животные

собаки

кошки

москва

благотворительность

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек “Следующая остановка - дом” на Северном речном вокзале, в зоне летнего кинотеатра.На мероприятии своих хозяев будут ждать более 50 собак и кошек. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Животные будут ждать своих новых хозяев с 12.00 до 18.00. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей ожидают разные интерактивные площадки и развлечения для всей семьи, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс", зона с препятствиями, которую любой желающий может пройти вместе с опытными собаками-поводырями, а также зона отдыха с шезлонгами, аквагримом, твистингом и фотобудкой.Мероприятие пройдет 19 августа с 12.00 до 19.00 по адресу: Ленинградское шоссе, 51Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки, москва, благотворительность