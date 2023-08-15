https://ria.ru/20230815/shpionazh-1890286579.html

В Софии расследуют дело о задержанных в Британии за шпионаж болгарах

В Софии расследуют дело о задержанных в Британии за шпионаж болгарах - РИА Новости, 15.08.2023

В Софии расследуют дело о задержанных в Британии за шпионаж болгарах

Прокуратура Софии проводит расследование по делу, связанному с болгарскими гражданами, задержанными в Великобритании за шпионаж, сообщило ведомство. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:00

2023-08-15T19:00

2023-08-15T19:00

в мире

болгария

софия (город)

великобритания

в мире – радио sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149029/31/1490293183_0:244:2775:1805_1920x0_80_0_0_b0aba5827da00e32ef716bb352b27d97.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прокуратура Софии проводит расследование по делу, связанному с болгарскими гражданами, задержанными в Великобритании за шпионаж, сообщило ведомство. Ранее британские СМИ сообщали, что в рамках крупного расследования по вопросам национальной безопасности в Великобритании задержаны три гражданина Болгарии. "В связи с распространением информации о том, что на территории Соединенного Королевства задержаны граждане Болгарии за якобы имевший место шпионаж в пользу Российской Федерации, прокуратура города Софии сообщает о проведении расследования по факту осуществления шпионажа", - говорится в заявлении. Как сообщает прокуратура, досудебное производство было начато в марте 2023 года. В настоящее время для установления фактов преступной деятельности проводятся совместные мероприятия с агентством госбезопасности (ДАНС). "Учитывая характер досудебного производства и то, что оно содержит секретную информацию, более подробная информация на данном этапе не может быть предоставлена", - добавили в прокуратуре. СМИ сообщали, что в Британии были задержаны 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова. Отмечается, что задержанные являются гражданами Болгарии, однако проживают в Великобритании уже много лет. По утверждению властей, все трое якобы работают на российские спецслужбы, им выдвинули обвинения в хранении фальшивых документов с ненадлежащими намерениями, следует из материала СМИ. По ее данным, речь идет о документах, удостоверяющих личность, таких стран, как Британия, Болгария, Франция, Италия, Испании и других.

https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html

https://ria.ru/20230804/shpionazh-1888168224.html

болгария

софия (город)

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, софия (город), великобритания, в мире – радио sputnik