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В Софии расследуют дело о задержанных в Британии за шпионаж болгарах
В Софии расследуют дело о задержанных в Британии за шпионаж болгарах - РИА Новости, 15.08.2023
В Софии расследуют дело о задержанных в Британии за шпионаж болгарах
Прокуратура Софии проводит расследование по делу, связанному с болгарскими гражданами, задержанными в Великобритании за шпионаж, сообщило ведомство. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:00
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прокуратура Софии проводит расследование по делу, связанному с болгарскими гражданами, задержанными в Великобритании за шпионаж, сообщило ведомство. Ранее британские СМИ сообщали, что в рамках крупного расследования по вопросам национальной безопасности в Великобритании задержаны три гражданина Болгарии. "В связи с распространением информации о том, что на территории Соединенного Королевства задержаны граждане Болгарии за якобы имевший место шпионаж в пользу Российской Федерации, прокуратура города Софии сообщает о проведении расследования по факту осуществления шпионажа", - говорится в заявлении. Как сообщает прокуратура, досудебное производство было начато в марте 2023 года. В настоящее время для установления фактов преступной деятельности проводятся совместные мероприятия с агентством госбезопасности (ДАНС). "Учитывая характер досудебного производства и то, что оно содержит секретную информацию, более подробная информация на данном этапе не может быть предоставлена", - добавили в прокуратуре. СМИ сообщали, что в Британии были задержаны 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова. Отмечается, что задержанные являются гражданами Болгарии, однако проживают в Великобритании уже много лет. По утверждению властей, все трое якобы работают на российские спецслужбы, им выдвинули обвинения в хранении фальшивых документов с ненадлежащими намерениями, следует из материала СМИ. По ее данным, речь идет о документах, удостоверяющих личность, таких стран, как Британия, Болгария, Франция, Италия, Испании и других.
https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html
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В Софии расследуют дело о задержанных в Британии за шпионаж болгарах
Прокуратура Софии расследуют дело о задержанных в Британии за шпионаж болгарах