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Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
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10:52 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/shoygu-1890136666.html
Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу
Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу
Никому не удастся нанести ущерб российским интересам, воспользовавшись проведением СВО, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:52
2023-08-15T10:52
россия
белоруссия
сергей шойгу
безопасность
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Никому не удастся нанести ущерб российским интересам, воспользовавшись проведением СВО, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы внимательно отслеживаем происходящие изменения. На угрозы в сфере безопасности и попытки провокаций мы будем адекватно реагировать, в том числе путем укрепления безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Ни у кого не должно быть иллюзий, что на фоне проведения специальной военной операции можно нанести ущерб российским интересам", - сказал он.
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россия, белоруссия, сергей шойгу, безопасность, форум "армия — 2023"
Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, Безопасность, Форум "Армия — 2023"
Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу

Шойгу: никому не удастся нанести ущерб интересам России на фоне СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Никому не удастся нанести ущерб российским интересам, воспользовавшись проведением СВО, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы внимательно отслеживаем происходящие изменения. На угрозы в сфере безопасности и попытки провокаций мы будем адекватно реагировать, в том числе путем укрепления безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Ни у кого не должно быть иллюзий, что на фоне проведения специальной военной операции можно нанести ущерб российским интересам", - сказал он.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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РоссияБелоруссияСергей ШойгуБезопасностьФорум "Армия — 2023"
 
 
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