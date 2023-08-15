https://ria.ru/20230815/shoygu-1890136666.html

Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу

Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу

Никому не удастся нанести ущерб российским интересам, воспользовавшись проведением СВО, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:52

2023-08-15T10:52

2023-08-15T10:52

россия

белоруссия

сергей шойгу

безопасность

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Никому не удастся нанести ущерб российским интересам, воспользовавшись проведением СВО, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы внимательно отслеживаем происходящие изменения. На угрозы в сфере безопасности и попытки провокаций мы будем адекватно реагировать, в том числе путем укрепления безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Ни у кого не должно быть иллюзий, что на фоне проведения специальной военной операции можно нанести ущерб российским интересам", - сказал он.

https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html

россия

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, белоруссия, сергей шойгу, безопасность, форум "армия — 2023"