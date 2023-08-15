https://ria.ru/20230815/shoygu-1890136666.html
Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу
Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу
Никому не удастся нанести ущерб российским интересам, воспользовавшись проведением СВО, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:52
2023-08-15T10:52
2023-08-15T10:52
россия
белоруссия
сергей шойгу
безопасность
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881892510_0:146:2773:1706_1920x0_80_0_0_8a0fa63753669a34d44e9ec948ad834b.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Никому не удастся нанести ущерб российским интересам, воспользовавшись проведением СВО, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы внимательно отслеживаем происходящие изменения. На угрозы в сфере безопасности и попытки провокаций мы будем адекватно реагировать, в том числе путем укрепления безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Ни у кого не должно быть иллюзий, что на фоне проведения специальной военной операции можно нанести ущерб российским интересам", - сказал он.
https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881892510_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f47aab30b8e1b63cae67df05cdc5b31f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сергей шойгу, безопасность, форум "армия — 2023"
Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, Безопасность, Форум "Армия — 2023"
Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу
Шойгу: никому не удастся нанести ущерб интересам России на фоне СВО