https://ria.ru/20230815/shoygu-1890129387.html
Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу
Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу
Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:29
2023-08-15T10:29
2023-08-15T10:29
безопасность
россия
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причем вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"
Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу
Шойгу: российские военные в бою проявляют высокий профессионализм и мужество
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причем вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу