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Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
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10:29 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/shoygu-1890129387.html
Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу
Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу
Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:29
2023-08-15T10:29
безопасность
россия
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причем вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
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безопасность, россия, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"
Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу

Шойгу: российские военные в бою проявляют высокий профессионализм и мужество

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причем вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Шойгу: Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу
Вчера, 10:26
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуФорум "Армия — 2023"
 
 
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