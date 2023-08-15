https://ria.ru/20230815/shoygu-1890129387.html

Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу

Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм, заявил Шойгу

Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:29

2023-08-15T10:29

2023-08-15T10:29

безопасность

россия

сергей шойгу

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российские военные в бою проявляют высокий профессионализм и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причем вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу, форум "армия — 2023"