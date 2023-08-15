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МИД Финляндии ослабил санкции против культурного центра России - РИА Новости, 15.08.2023
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Культура
 
13:55 15.08.2023 (обновлено: 14:20 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/sanktsii-1890197039.html
МИД Финляндии ослабил санкции против культурного центра России
МИД Финляндии ослабил санкции против культурного центра России - РИА Новости, 15.08.2023
МИД Финляндии ослабил санкции против культурного центра России
Министерство иностранных дел Финляндии разрешило Российскому центру науки и культуры(РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги на недвижимость в размере чуть меньше 20... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:55
2023-08-15T14:20
финляндия
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россия
рцнк
евросоюз
культура
новости культуры
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии разрешило Российскому центру науки и культуры(РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги на недвижимость в размере чуть меньше 20 тысяч евро, сообщает бизнес-издание Kauppalehti. Ранее сообщалось, что в связи с санкциями ЕС, введенными в связи с российской специальной военной операцией на Украине, финское Управление по взысканию долгов 10 марта приняло решение об аресте банковских счетов РЦНК. "Министерство иностранных дел Финляндии ослабило санкции в отношении Российского центра науки и культуры, работающего в Хельсинки. Центру было разрешено уплатить чуть менее 20 тысяч евро налогов на недвижимость в налоговую администрацию", - говорится в сообщении. Финский МИД пояснил, что оплата налогов является разрешенным исключением из санкций ЕС "для удовлетворения основных потребностей сторон, на которые распространяются санкции, таких как уплата налогов". При этом в МИД отметили, что решение никак не связано с блокировкой банковских счетов финской дипмиссии в России, где счета остаются по-прежнему заморожены. С конца апреля финские дипломатические представительства в России ограничены в банковском обслуживании в качестве ответной меры в ограничении банковского обслуживания российской дипмиссии в Финляндии.
https://ria.ru/20230710/finlyandiya-1883162186.html
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
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финляндия, хельсинки, россия, рцнк, евросоюз, новости культуры
Финляндия, Хельсинки, Россия, РЦНК, Евросоюз, Культура, Новости культуры
МИД Финляндии ослабил санкции против культурного центра России

Kauppalehti: МИД Финляндии разрешил культурному центру России уплатить налоги

© Фото : Санкт-Петербургский Дом музыкиРоссийский центр науки и культуры в Хельсинки
Российский центр науки и культуры в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : Санкт-Петербургский Дом музыки
Российский центр науки и культуры в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 15 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии разрешило Российскому центру науки и культуры(РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги на недвижимость в размере чуть меньше 20 тысяч евро, сообщает бизнес-издание Kauppalehti.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями ЕС, введенными в связи с российской специальной военной операцией на Украине, финское Управление по взысканию долгов 10 марта приняло решение об аресте банковских счетов РЦНК.
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"Министерство иностранных дел Финляндии ослабило санкции в отношении Российского центра науки и культуры, работающего в Хельсинки. Центру было разрешено уплатить чуть менее 20 тысяч евро налогов на недвижимость в налоговую администрацию", - говорится в сообщении.
Финский МИД пояснил, что оплата налогов является разрешенным исключением из санкций ЕС "для удовлетворения основных потребностей сторон, на которые распространяются санкции, таких как уплата налогов".
При этом в МИД отметили, что решение никак не связано с блокировкой банковских счетов финской дипмиссии в России, где счета остаются по-прежнему заморожены.
С конца апреля финские дипломатические представительства в России ограничены в банковском обслуживании в качестве ответной меры в ограничении банковского обслуживания российской дипмиссии в Финляндии.
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