https://ria.ru/20230815/sanktsii-1890197039.html

МИД Финляндии ослабил санкции против культурного центра России

МИД Финляндии ослабил санкции против культурного центра России - РИА Новости, 15.08.2023

МИД Финляндии ослабил санкции против культурного центра России

Министерство иностранных дел Финляндии разрешило Российскому центру науки и культуры(РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги на недвижимость в размере чуть меньше 20... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:55

2023-08-15T13:55

2023-08-15T14:20

финляндия

хельсинки

россия

рцнк

евросоюз

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866243370_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_8b0c6921d54fb43b5adc2823d5b9874e.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 15 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии разрешило Российскому центру науки и культуры(РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги на недвижимость в размере чуть меньше 20 тысяч евро, сообщает бизнес-издание Kauppalehti. Ранее сообщалось, что в связи с санкциями ЕС, введенными в связи с российской специальной военной операцией на Украине, финское Управление по взысканию долгов 10 марта приняло решение об аресте банковских счетов РЦНК. "Министерство иностранных дел Финляндии ослабило санкции в отношении Российского центра науки и культуры, работающего в Хельсинки. Центру было разрешено уплатить чуть менее 20 тысяч евро налогов на недвижимость в налоговую администрацию", - говорится в сообщении. Финский МИД пояснил, что оплата налогов является разрешенным исключением из санкций ЕС "для удовлетворения основных потребностей сторон, на которые распространяются санкции, таких как уплата налогов". При этом в МИД отметили, что решение никак не связано с блокировкой банковских счетов финской дипмиссии в России, где счета остаются по-прежнему заморожены. С конца апреля финские дипломатические представительства в России ограничены в банковском обслуживании в качестве ответной меры в ограничении банковского обслуживания российской дипмиссии в Финляндии.

https://ria.ru/20230710/finlyandiya-1883162186.html

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html

финляндия

хельсинки

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, хельсинки, россия, рцнк, евросоюз, новости культуры