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Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино - РИА Новости, 15.08.2023
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17:33 15.08.2023 (обновлено: 17:40 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/pvo-1890259854.html
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино - РИА Новости, 15.08.2023
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино
Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к городу Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:33
2023-08-15T17:40
шебекино
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к городу Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале."В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.Гладков добавил, что в результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль. В настоящее время подомовой обход территории продолжается.
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шебекино, белгородская область, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Происшествия
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино

Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к городу Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Гладков добавил, что в результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль. В настоящее время подомовой обход территории продолжается.
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