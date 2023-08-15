https://ria.ru/20230815/pvo-1890259854.html

Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино

Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино - РИА Новости, 15.08.2023

Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино

Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к городу Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:33

2023-08-15T17:33

2023-08-15T17:40

шебекино

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к городу Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале."В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.Гладков добавил, что в результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль. В настоящее время подомовой обход территории продолжается.

https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890236305.html

шебекино

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, белгородская область, происшествия