https://ria.ru/20230815/pozhary-1890110165.html

В России за сутки потушили 78 лесных пожаров

В России за сутки потушили 78 лесных пожаров - РИА Новости, 15.08.2023

В России за сутки потушили 78 лесных пожаров

В России за сутки потушили 78 природных пожаров на площади почти 6,5 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:32

2023-08-15T08:32

2023-08-15T08:32

россия

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1888999906_0:211:3091:1950_1920x0_80_0_0_71722c7162eb54068e30646fa4711403.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 78 природных пожаров на площади почти 6,5 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.08.2023 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 78 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 6445 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 15 августа в России действовал 171 лесной пожар на площади 274 885 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии - 76 пожаров на 259 161 гектаре.

https://ria.ru/20230815/yakutiya-1890108441.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, природные пожары в россии