https://ria.ru/20230815/pozhary-1890110165.html
В России за сутки потушили 78 лесных пожаров
В России за сутки потушили 78 лесных пожаров - РИА Новости, 15.08.2023
В России за сутки потушили 78 лесных пожаров
В России за сутки потушили 78 природных пожаров на площади почти 6,5 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:32
2023-08-15T08:32
2023-08-15T08:32
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 78 природных пожаров на площади почти 6,5 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.08.2023 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 78 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 6445 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 15 августа в России действовал 171 лесной пожар на площади 274 885 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии - 76 пожаров на 259 161 гектаре.
https://ria.ru/20230815/yakutiya-1890108441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, природные пожары в россии
Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 78 лесных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 78 лесных пожаров на 6445 гектарах