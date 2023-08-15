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Пострадавших в Махачкале детей могут перевезти в федеральные медцентры

Пострадавших в Махачкале детей могут перевезти в федеральные медцентры - РИА Новости, 15.08.2023

Пострадавших в Махачкале детей могут перевезти в федеральные медцентры

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в телеграм-канале, что сейчас решается вопрос транспортировки пострадавших при... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:45

2023-08-15T13:45

2023-08-15T13:57

махачкала

чп на азс в махачкале

происшествия

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в телеграм-канале, что сейчас решается вопрос транспортировки пострадавших при взрыве в Махачкале детей в федеральные медицинские центры.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на соседнюю заправку, после чего прогремел взрыв. Погибли 35 человек, свыше шестидесяти госпитализированы, в том числе дети."Всего пострадали 16 детей, все они находятся на стационарном лечении. Двое из них – в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней степени тяжести. Местные жители активно сдают кровь в пользу пострадавших", - написала Львова-Белова."Вопросы оказания медпомощи координирует на месте первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Сейчас проводится консилиум — решается вопрос о возможной транспортировке двух детей в критическом состоянии в федеральные медицинские центры", - отметила она.Львова-Белова рассказала, что по ситуации связалась с уполномоченным по правам ребенка в Дагестане Мариной Ежовой. "Окажем при необходимости дополнительную поддержку", - подчеркнула Львова-Белова.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия