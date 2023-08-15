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Пострадавших в Махачкале детей могут перевезти в федеральные медцентры - РИА Новости, 15.08.2023
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13:45 15.08.2023 (обновлено: 13:57 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890194398.html
Пострадавших в Махачкале детей могут перевезти в федеральные медцентры
Пострадавших в Махачкале детей могут перевезти в федеральные медцентры - РИА Новости, 15.08.2023
Пострадавших в Махачкале детей могут перевезти в федеральные медцентры
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в телеграм-канале, что сейчас решается вопрос транспортировки пострадавших при... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:45
2023-08-15T13:57
махачкала
чп на азс в махачкале
происшествия
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в телеграм-канале, что сейчас решается вопрос транспортировки пострадавших при взрыве в Махачкале детей в федеральные медицинские центры.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на соседнюю заправку, после чего прогремел взрыв. Погибли 35 человек, свыше шестидесяти госпитализированы, в том числе дети."Всего пострадали 16 детей, все они находятся на стационарном лечении. Двое из них – в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней степени тяжести. Местные жители активно сдают кровь в пользу пострадавших", - написала Львова-Белова."Вопросы оказания медпомощи координирует на месте первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Сейчас проводится консилиум — решается вопрос о возможной транспортировке двух детей в критическом состоянии в федеральные медицинские центры", - отметила она.Львова-Белова рассказала, что по ситуации связалась с уполномоченным по правам ребенка в Дагестане Мариной Ежовой. "Окажем при необходимости дополнительную поддержку", - подчеркнула Львова-Белова.
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махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Происшествия
Пострадавших в Махачкале детей могут перевезти в федеральные медцентры

Раненных при взрыве в Махачкале детей могут перевезти в федеральные медцентры

© РИА Новости / Зиявутдин ГаджиахмедовПоследствия взрыва на АЗС возле Махачкалы
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в телеграм-канале, что сейчас решается вопрос транспортировки пострадавших при взрыве в Махачкале детей в федеральные медицинские центры.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на соседнюю заправку, после чего прогремел взрыв. Погибли 35 человек, свыше шестидесяти госпитализированы, в том числе дети.
«
"Всего пострадали 16 детей, все они находятся на стационарном лечении. Двое из них – в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней степени тяжести. Местные жители активно сдают кровь в пользу пострадавших", - написала Львова-Белова.
"Вопросы оказания медпомощи координирует на месте первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Сейчас проводится консилиум — решается вопрос о возможной транспортировке двух детей в критическом состоянии в федеральные медицинские центры", - отметила она.
Львова-Белова рассказала, что по ситуации связалась с уполномоченным по правам ребенка в Дагестане Мариной Ежовой. "Окажем при необходимости дополнительную поддержку", - подчеркнула Львова-Белова.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
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4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
МахачкалаЧП на АЗС в МахачкалеПроисшествия
 
 
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