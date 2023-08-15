https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890270577.html
Свыше семи тысяч QR-кодов разместили на объектах торговли Подмосковья
Свыше семи тысяч QR-кодов разместили на объектах торговли Подмосковья - РИА Новости, 15.08.2023
Свыше семи тысяч QR-кодов разместили на объектах торговли Подмосковья
На объектах торговли в Московской области разместили более семи тысяч QR-кодов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:38
2023-08-15T18:38
2023-08-15T18:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На объектах торговли в Московской области разместили более семи тысяч QR-кодов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В Подмосковье с помощью QR-кодов можно проверить легальность торгового объекта. Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов отметил, что специальные QR-коды размещены более чем на семи тысячах нестационарных торговых объектах региона в 57 муниципалитетах. Каждый желающий сможет проверить легальность нестационарной торговли. "Так, с помощью мобильного телефона можно отсканировать размещенный QR-код, выбрать интересующий объект на карте и ознакомиться с подробной информацией о нем, подтверждающей законность размещения. По факту обнаружения незаконной деятельности пользователи могут подать соответствующую жалобу", - приводятся в сообщении слова Филимонова. Как добавили в пресс-службе, разработанный функционал позволяет автоматически генерировать QR-код с помощью получения данных из слоя "Места размещения нестационарных торговых объектов на территории Московской области" региональной географической информационной системы Подмосковья. Каждый размещенный QR-код имеет уникальный цифровой код (набор цифр) – в нем зашита информация о номере подмосковного городского округа, типе нестационарного торгового объекта, его площади и порядковом номере в схеме, в случае если он расположен на муниципальном земельном участке. Кроме того, там доступна информация о предельном сроке размещения объекта, согласно договору аренды. Функционал разработан министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона.
https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890174635.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На объектах торговли в Московской области разместили более семи тысяч QR-кодов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В Подмосковье с помощью QR-кодов можно проверить легальность торгового объекта. Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов
отметил, что специальные QR-коды размещены более чем на семи тысячах нестационарных торговых объектах региона в 57 муниципалитетах. Каждый желающий сможет проверить легальность нестационарной торговли.
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"Так, с помощью мобильного телефона можно отсканировать размещенный QR-код, выбрать интересующий объект на карте и ознакомиться с подробной информацией о нем, подтверждающей законность размещения. По факту обнаружения незаконной деятельности пользователи могут подать соответствующую жалобу", - приводятся в сообщении слова Филимонова.
Как добавили в пресс-службе, разработанный функционал позволяет автоматически генерировать QR-код с помощью получения данных из слоя "Места размещения нестационарных торговых объектов на территории Московской области" региональной географической информационной системы Подмосковья.
Каждый размещенный QR-код имеет уникальный цифровой код (набор цифр) – в нем зашита информация о номере подмосковного городского округа, типе нестационарного торгового объекта, его площади и порядковом номере в схеме, в случае если он расположен на муниципальном земельном участке. Кроме того, там доступна информация о предельном сроке размещения объекта, согласно договору аренды.
Функционал разработан министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона.