https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890270577.html

Свыше семи тысяч QR-кодов разместили на объектах торговли Подмосковья

Свыше семи тысяч QR-кодов разместили на объектах торговли Подмосковья - РИА Новости, 15.08.2023

Свыше семи тысяч QR-кодов разместили на объектах торговли Подмосковья

На объектах торговли в Московской области разместили более семи тысяч QR-кодов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:38

2023-08-15T18:38

2023-08-15T18:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На объектах торговли в Московской области разместили более семи тысяч QR-кодов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В Подмосковье с помощью QR-кодов можно проверить легальность торгового объекта. Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов отметил, что специальные QR-коды размещены более чем на семи тысячах нестационарных торговых объектах региона в 57 муниципалитетах. Каждый желающий сможет проверить легальность нестационарной торговли. "Так, с помощью мобильного телефона можно отсканировать размещенный QR-код, выбрать интересующий объект на карте и ознакомиться с подробной информацией о нем, подтверждающей законность размещения. По факту обнаружения незаконной деятельности пользователи могут подать соответствующую жалобу", - приводятся в сообщении слова Филимонова. Как добавили в пресс-службе, разработанный функционал позволяет автоматически генерировать QR-код с помощью получения данных из слоя "Места размещения нестационарных торговых объектов на территории Московской области" региональной географической информационной системы Подмосковья. Каждый размещенный QR-код имеет уникальный цифровой код (набор цифр) – в нем зашита информация о номере подмосковного городского округа, типе нестационарного торгового объекта, его площади и порядковом номере в схеме, в случае если он расположен на муниципальном земельном участке. Кроме того, там доступна информация о предельном сроке размещения объекта, согласно договору аренды. Функционал разработан министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона.

https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890174635.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов