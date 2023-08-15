Специалисты опеки ЛНР и ДНР стажируются в социальных центрах Подмосковья
CC BY 4.0 / Министерство социального развития Московской области / Cropped image / Семейный центр "Семья и дом" в городе Орехово-Зуево
Семейный центр "Семья и дом" в городе Орехово-Зуево
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В социальных центрах Московской области проходят стажировки специалисты опеки Луганской и Донецкой народных республик, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
В 2023 году Подмосковье дважды становилось площадкой стажировки представителей организаций для детей-сирот и сотрудников в сфере опеки и попечительства по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, из учреждений Луганской и Донецкой народных республик.
На базе шести Семейных центров Московской области прошли стажировку 17 специалистов из учреждений новых территорий России. Они познакомились с работой всех служб центров: это служба содействия семье и детям, постинтернатное сопровождение, сопровождение замещающих семей, работа психологов, стационара и участковой социальной службы.
В рамках стажировки сотрудники органов опеки региона поделились с коллегами опытом работы и алгоритмами по защите имущественных и неимущественных прав детей. Сейчас восемь руководителей окружных управлений министерства социального развития Подмосковья закреплены за органами опеки и попечительства восьми городских и муниципальных округов Донецкой народной республики для оказания содействия и помощи в работе.