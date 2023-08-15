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Специалисты опеки ЛНР и ДНР стажируются в социальных центрах Подмосковья - РИА Новости, 15.08.2023
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Новости Подмосковья
 
18:12 15.08.2023 (обновлено: 18:16 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890266529.html
Специалисты опеки ЛНР и ДНР стажируются в социальных центрах Подмосковья
Специалисты опеки ЛНР и ДНР стажируются в социальных центрах Подмосковья - РИА Новости, 15.08.2023
Специалисты опеки ЛНР и ДНР стажируются в социальных центрах Подмосковья
В социальных центрах Московской области проходят стажировки специалисты опеки Луганской и Донецкой народных республик, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:12
2023-08-15T18:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В социальных центрах Московской области проходят стажировки специалисты опеки Луганской и Донецкой народных республик, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. В 2023 году Подмосковье дважды становилось площадкой стажировки представителей организаций для детей-сирот и сотрудников в сфере опеки и попечительства по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, из учреждений Луганской и Донецкой народных республик. На базе шести Семейных центров Московской области прошли стажировку 17 специалистов из учреждений новых территорий России. Они познакомились с работой всех служб центров: это служба содействия семье и детям, постинтернатное сопровождение, сопровождение замещающих семей, работа психологов, стационара и участковой социальной службы. В рамках стажировки сотрудники органов опеки региона поделились с коллегами опытом работы и алгоритмами по защите имущественных и неимущественных прав детей. Сейчас восемь руководителей окружных управлений министерства социального развития Подмосковья закреплены за органами опеки и попечительства восьми городских и муниципальных округов Донецкой народной республики для оказания содействия и помощи в работе.
https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890064320.html
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московская область (подмосковье), донецкая народная республика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика

Специалисты опеки ЛНР и ДНР стажируются в социальных центрах Подмосковья

CC BY 4.0 / Министерство социального развития Московской области / Cropped image / Семейный центр "Семья и дом" в городе Орехово-Зуево
Семейный центр Семья и дом в городе Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
CC BY 4.0 / Министерство социального развития Московской области / Cropped image /
Семейный центр "Семья и дом" в городе Орехово-Зуево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В социальных центрах Московской области проходят стажировки специалисты опеки Луганской и Донецкой народных республик, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
В 2023 году Подмосковье дважды становилось площадкой стажировки представителей организаций для детей-сирот и сотрудников в сфере опеки и попечительства по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, из учреждений Луганской и Донецкой народных республик.
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На базе шести Семейных центров Московской области прошли стажировку 17 специалистов из учреждений новых территорий России. Они познакомились с работой всех служб центров: это служба содействия семье и детям, постинтернатное сопровождение, сопровождение замещающих семей, работа психологов, стационара и участковой социальной службы.
В рамках стажировки сотрудники органов опеки региона поделились с коллегами опытом работы и алгоритмами по защите имущественных и неимущественных прав детей. Сейчас восемь руководителей окружных управлений министерства социального развития Подмосковья закреплены за органами опеки и попечительства восьми городских и муниципальных округов Донецкой народной республики для оказания содействия и помощи в работе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Донецкая Народная Республика
 
 
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