https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890266529.html

Специалисты опеки ЛНР и ДНР стажируются в социальных центрах Подмосковья

Специалисты опеки ЛНР и ДНР стажируются в социальных центрах Подмосковья - РИА Новости, 15.08.2023

Специалисты опеки ЛНР и ДНР стажируются в социальных центрах Подмосковья

В социальных центрах Московской области проходят стажировки специалисты опеки Луганской и Донецкой народных республик, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:12

2023-08-15T18:12

2023-08-15T18:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В социальных центрах Московской области проходят стажировки специалисты опеки Луганской и Донецкой народных республик, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. В 2023 году Подмосковье дважды становилось площадкой стажировки представителей организаций для детей-сирот и сотрудников в сфере опеки и попечительства по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, из учреждений Луганской и Донецкой народных республик. На базе шести Семейных центров Московской области прошли стажировку 17 специалистов из учреждений новых территорий России. Они познакомились с работой всех служб центров: это служба содействия семье и детям, постинтернатное сопровождение, сопровождение замещающих семей, работа психологов, стационара и участковой социальной службы. В рамках стажировки сотрудники органов опеки региона поделились с коллегами опытом работы и алгоритмами по защите имущественных и неимущественных прав детей. Сейчас восемь руководителей окружных управлений министерства социального развития Подмосковья закреплены за органами опеки и попечительства восьми городских и муниципальных округов Донецкой народной республики для оказания содействия и помощи в работе.

https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890064320.html

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), донецкая народная республика