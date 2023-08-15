https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890139203.html
МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве в Махачкале
МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве в Махачкале
МЧС России подтвердило гибель 35 человек при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:59
2023-08-15T10:59
2023-08-15T10:59
происшествия
россия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. МЧС России подтвердило гибель 35 человек при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале. "В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены тела еще пяти человек. Всего, по последним данным, погибло 35 человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве в Махачкале
МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве на АЗС в Махачкале