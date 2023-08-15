https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890139203.html

МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве в Махачкале

МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023

МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве в Махачкале

МЧС России подтвердило гибель 35 человек при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:59

2023-08-15T10:59

2023-08-15T10:59

происшествия

россия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. МЧС России подтвердило гибель 35 человек при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале. "В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены тела еще пяти человек. Всего, по последним данным, погибло 35 человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

россия

махачкала

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале