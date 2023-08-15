ЧП в автосервисах в России в 2023 году
© Телеграм-канал mkala_newsВзрыв на заправке в Махачкале
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Взрыв на заправке в Махачкале. Архивное фото
14 августа в Махачкале (Дагестан) произошел взрыв в автосервисе в районе торгового центра "Глобус". Площадь пожара предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку. Погибли пять человек, еще десять пострадали.
В ночь на 10 августа в подмосковном Домодедово загорелся автосервис. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 5.18. Информация о пострадавших не поступала.
Ночью 24 июля в Кургане загорелся автоцентр по улице Бурова-Петрова. Огонь распространился на площади одна тысяча квадратных метров, перекинулся на соседнее здание сервиса. Пожарные эвакуировали технику с прилегающей территории, ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Огнем были повреждены 20 легковых автомобилей. На месте работали 48 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники.
16 июня в подмосковном Дзержинском произошло возгорание в автосервисе рядом с ТЭЦ. Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Также в пресс-службе МЧС России уточняли, что в Дзержинском на территории автосервиса горят гаражи. О пострадавших не сообщалось.
11 июня в Москве в автосервисе на Люблинской улице произошел пожар на площади 600 квадратных метров. В результате пожара уничтожено и повреждено порядка 15 автомобилей.
30 апреля в Туле загорелась крыша автосервиса на проезде Тимирязева. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
10 марта в Красноярске произошел пожар в автосервисе на улице 60 лет Октября. Площадь пожара составила 530 квадратных метров, на месте работали семь единиц техники и 31 человек. Пострадавших нет.
5 марта в Раменском городском округе Подмосковья произошел пожар на территории автосервиса, он был локализован на площади 400 "квадратов". Информация о пострадавших не поступала.
28 февраля в Ульяновске произошел в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса, он был локализован на площади 1680 квадратных метров. Две женщины с отравлением угарным газом были госпитализированы в медицинское учреждение, еще восемь человек после осмотра врачей были отпущены домой.
В ночь на 14 февраля в Москве в одном из автосервисов на улице Декабристов произошел пожар. Внутри здания взрывались канистры с топливом, также из-за возгорания частична обрушилась кровля. Пожарным удалось спасти из возгорания троих человек.
10 января на северо-востоке Москвы загорелся склад автосервиса. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение здания на площади порядка 500 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 136 человек и 48 единиц техники.
8 января в Тюмени в одном из частных автосервисов на улице Буровиков произошел взрыв. Одноэтажное здание автосервиса получило сильные повреждения, частично пострадали окна пяти стоящих рядом частных домов, сведений о погибших и пострадавших не поступало. Были повреждены автомобили, ожидавшие ремонта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости