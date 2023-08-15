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ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники, включая одну американскую... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:22
2023-08-15T15:22
2023-08-15T15:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожье
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Восток" поражен противник в районе Приютного на Запорожье. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ."За сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица "МСТА-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожье, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении