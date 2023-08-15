https://ria.ru/20230815/ataki-1890225599.html

ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.08.2023

ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники, включая одну американскую... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:22

2023-08-15T15:22

2023-08-15T15:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

запорожье

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Восток" поражен противник в районе Приютного на Запорожье. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ."За сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица "МСТА-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

запорожье

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф)