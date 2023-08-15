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ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 15.08.2023 (обновлено: 15:37 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ataki-1890225599.html
ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники, включая одну американскую... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:22
2023-08-15T15:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожье
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Восток" поражен противник в районе Приютного на Запорожье. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ."За сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица "МСТА-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
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вооруженные силы рф, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожье, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Восток" поражен противник в районе Приютного на Запорожье. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ.
"За сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица "МСТА-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЗапорожьеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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