https://ria.ru/20230814/zhdanovka-1889932178.html
Магаданская область готовит здания в Ждановке к зимнему сезону
Магаданская область готовит здания в Ждановке к зимнему сезону - РИА Новости, 14.08.2023
Магаданская область готовит здания в Ждановке к зимнему сезону
Магаданские строители отремонтировали крыши домов, помещение МФЦ и детские сады в подшефном городе Ждановка в ДНР в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщает РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:42
2023-08-14T12:42
2023-08-14T12:42
надежные люди
магаданская область
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МАГАДАН, 14 авг – РИА Новости. Магаданские строители отремонтировали крыши домов, помещение МФЦ и детские сады в подшефном городе Ждановка в ДНР в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщает правительство Магаданской области. Ранее правительство региона сообщило, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство. Колыма доставила в Ждановку технику для коммунальщиков и медоборудование. Строители из Магадана отремонтировали несколько социальных объектов. Дети из Ждановки отдыхали в лагерях отдыха в Крыму и в Магадане. "В этом году силами колымских строителей в подшефной Магаданской области Ждановке отремонтированы крыши 11 многоквартирных домов, помещение МФЦ, пищеблок яслей-сада "Уголек", идет ремонт фасада детского сада "Капитошка" и крыши этого же дошкольного учреждения", - говорится в сообщении. Дополняется, что восстанавливать подшефную Магаданской области Ждановку продолжат и в следующем году: строители собираются решить ключевой для донецкого города вопрос с возведением объектов водоснабжения и канализации. Также планируют разработать мастер-план Ждановки.
https://ria.ru/20230812/volontery-1889756046.html
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, донецкая народная республика
Надежные люди, Магаданская область, Донецкая Народная Республика
Магаданская область готовит здания в Ждановке к зимнему сезону
Магаданская область готовит здания в Ждановке в ДНР к зимнему сезону
МАГАДАН, 14 авг – РИА Новости. Магаданские строители отремонтировали крыши домов, помещение МФЦ и детские сады в подшефном городе Ждановка в ДНР в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщает правительство Магаданской области.
Ранее правительство региона сообщило, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство. Колыма доставила в Ждановку технику для коммунальщиков и медоборудование. Строители из Магадана
отремонтировали несколько социальных объектов. Дети из Ждановки отдыхали в лагерях отдыха в Крыму и в Магадане.
"В этом году силами колымских строителей в подшефной Магаданской области Ждановке отремонтированы крыши 11 многоквартирных домов, помещение МФЦ, пищеблок яслей-сада "Уголек", идет ремонт фасада детского сада "Капитошка" и крыши этого же дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.
Дополняется, что восстанавливать подшефную Магаданской области Ждановку продолжат и в следующем году: строители собираются решить ключевой для донецкого города вопрос с возведением объектов водоснабжения и канализации. Также планируют разработать мастер-план Ждановки.
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