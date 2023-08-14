https://ria.ru/20230814/zhdanovka-1889932178.html

Магаданская область готовит здания в Ждановке к зимнему сезону

Магаданская область готовит здания в Ждановке к зимнему сезону - РИА Новости, 14.08.2023

Магаданская область готовит здания в Ждановке к зимнему сезону

Магаданские строители отремонтировали крыши домов, помещение МФЦ и детские сады в подшефном городе Ждановка в ДНР в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщает РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:42

2023-08-14T12:42

2023-08-14T12:42

надежные люди

магаданская область

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802620207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_688cef16a4c4af96790343fc316e9a1b.jpg

МАГАДАН, 14 авг – РИА Новости. Магаданские строители отремонтировали крыши домов, помещение МФЦ и детские сады в подшефном городе Ждановка в ДНР в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщает правительство Магаданской области. Ранее правительство региона сообщило, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство. Колыма доставила в Ждановку технику для коммунальщиков и медоборудование. Строители из Магадана отремонтировали несколько социальных объектов. Дети из Ждановки отдыхали в лагерях отдыха в Крыму и в Магадане. "В этом году силами колымских строителей в подшефной Магаданской области Ждановке отремонтированы крыши 11 многоквартирных домов, помещение МФЦ, пищеблок яслей-сада "Уголек", идет ремонт фасада детского сада "Капитошка" и крыши этого же дошкольного учреждения", - говорится в сообщении. Дополняется, что восстанавливать подшефную Магаданской области Ждановку продолжат и в следующем году: строители собираются решить ключевой для донецкого города вопрос с возведением объектов водоснабжения и канализации. Также планируют разработать мастер-план Ждановки.

https://ria.ru/20230812/volontery-1889756046.html

магаданская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магаданская область, донецкая народная республика