Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 14.08.2023 (обновлено: 15:30 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vsu-1889923241.html
ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2023
ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по монастырю в Корсунке Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:05
2023-08-14T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833907834_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_29ed9386a10a7fc0ff0e555f744ba55c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по монастырю в Корсунке Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "Разрушена крыша одного из зданий на территории Корсунского Богородичного монастыря", — уточнили власти. В частности, при утреннем минометном обстреле пострадала монастырская трапезная. Кроме того, в поселке снарядом задело школу — поврежден второй этаж здания. "Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов. Пострадавших нет. Информация уточняется", — подчеркнули в администрации.Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают киевские войска.
https://ria.ru/20230812/obstrely-1889746392.html
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889786169.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833907834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ea16e2af3c3216cfe4e9f9b72698165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области

Власти Новокаховского округа сообщили об ударе ВСУ по монастырю в Корсунке

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения под Херсоном
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Херсоном - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Херсоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по монастырю в Корсунке Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
«
"Разрушена крыша одного из зданий на территории Корсунского Богородичного монастыря", — уточнили власти.
В частности, при утреннем минометном обстреле пострадала монастырская трапезная.
Кроме того, в поселке снарядом задело школу — поврежден второй этаж здания.
Донецк - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
При обстреле Донецка кассетными снарядами погиб мирный житель
12 августа, 20:21
"Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов. Пострадавших нет. Информация уточняется", — подчеркнули в администрации.
Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают киевские войска.
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области
Вчера, 11:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала