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ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2023

ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по монастырю в Корсунке Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:05

2023-08-14T12:05

2023-08-14T15:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по монастырю в Корсунке Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "Разрушена крыша одного из зданий на территории Корсунского Богородичного монастыря", — уточнили власти. В частности, при утреннем минометном обстреле пострадала монастырская трапезная. Кроме того, в поселке снарядом задело школу — поврежден второй этаж здания. "Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов. Пострадавших нет. Информация уточняется", — подчеркнули в администрации.Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают киевские войска.

https://ria.ru/20230812/obstrely-1889746392.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр