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ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2023
ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по монастырю в Корсунке Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:05
2023-08-14T12:05
2023-08-14T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
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херсонская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по монастырю в Корсунке Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "Разрушена крыша одного из зданий на территории Корсунского Богородичного монастыря", — уточнили власти. В частности, при утреннем минометном обстреле пострадала монастырская трапезная. Кроме того, в поселке снарядом задело школу — поврежден второй этаж здания. "Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов. Пострадавших нет. Информация уточняется", — подчеркнули в администрации.Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают киевские войска.
https://ria.ru/20230812/obstrely-1889746392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ нанесли удар по монастырю в Херсонской области
Власти Новокаховского округа сообщили об ударе ВСУ по монастырю в Корсунке