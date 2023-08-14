https://ria.ru/20230814/seminar-1889907157.html

В Ростове-на-Дону прошел семинар для преподавателей национальных языков

В Ростове-на-Дону прошел семинар для преподавателей национальных языков - РИА Новости, 14.08.2023

В Ростове-на-Дону прошел семинар для преподавателей национальных языков

Федеральный образовательный семинар для учителей и преподавателей национальных родных языков РФ состоялся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:04

2023-08-14T11:04

2023-08-14T11:51

ростов-на-дону

россия

игорь гуськов

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг – РИА Новости. Федеральный образовательный семинар для учителей и преподавателей национальных родных языков РФ состоялся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. Мероприятие проводилось в рамках федеральной программы "Моя РоссиЯ" госпрограммы "Реализация государственной национальной политики". Его организатором является Федеральная национально-культурная автономия греков России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России. "На одной площадке семинар собрал председателей региональных национально-культурных автономий Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, Донецкой Народной Республики, руководителей местных национально-культурных автономий греков юга России, Приазовья (ДНР), преподавателей новогреческого языка высших и средних общеобразовательных учреждений Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. По информации правительства области, на территории России проживают более 100 тысяч этнических греков. Цель семинара – налаживание межведомственного взаимодействия, формирование единого сообщества педагогов новогреческого языка из разных регионов РФ. Приоритетными являются вопросы изучения родных языков, подготовки педагогов, повышения общей культуры школьников и студентов. "Это знаковое мероприятие проходит в Год педагога и наставника. Сегодня, когда наша страна испытывает колоссальное давление извне, значение учителя трудно переоценить. Все вы видите, что на государственном уровне уделяется большое внимание образованию и воспитанию подрастающего поколения. Боевые действия закончатся, и как мы будем жить дальше, во многом зависит от того, какое поколение воспитаем. А воспитывать его нужно в любви к Родине, великой России, с сохранением национальных традиций и национальных родных языков", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

https://ria.ru/20230322/yazyki-1859804669.html

https://ria.ru/20230809/yugra-1889153092.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростов-на-дону, россия, игорь гуськов