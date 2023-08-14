В Ростове-на-Дону прошел семинар для преподавателей национальных языков
В Ростове-на-Дону прошел семинар для преподавателей национальных языков России
Города России. Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг – РИА Новости. Федеральный образовательный семинар для учителей и преподавателей национальных родных языков РФ состоялся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
Мероприятие проводилось в рамках федеральной программы "Моя РоссиЯ" госпрограммы "Реализация государственной национальной политики". Его организатором является Федеральная национально-культурная автономия греков России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России.
"На одной площадке семинар собрал председателей региональных национально-культурных автономий Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, Донецкой Народной Республики, руководителей местных национально-культурных автономий греков юга России, Приазовья (ДНР), преподавателей новогреческого языка высших и средних общеобразовательных учреждений Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По информации правительства области, на территории России проживают более 100 тысяч этнических греков. Цель семинара – налаживание межведомственного взаимодействия, формирование единого сообщества педагогов новогреческого языка из разных регионов РФ. Приоритетными являются вопросы изучения родных языков, подготовки педагогов, повышения общей культуры школьников и студентов.
"Это знаковое мероприятие проходит в Год педагога и наставника. Сегодня, когда наша страна испытывает колоссальное давление извне, значение учителя трудно переоценить. Все вы видите, что на государственном уровне уделяется большое внимание образованию и воспитанию подрастающего поколения. Боевые действия закончатся, и как мы будем жить дальше, во многом зависит от того, какое поколение воспитаем. А воспитывать его нужно в любви к Родине, великой России, с сохранением национальных традиций и национальных родных языков", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.