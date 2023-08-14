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В США шесть экс-полицейских признались в издевательствах над чернокожими

В США шесть экс-полицейских признались в издевательствах над чернокожими - РИА Новости, 14.08.2023

В США шесть экс-полицейских признались в издевательствах над чернокожими

Шесть бывших сотрудников полиции в американском штате Миссисипи в понедельник признали вину в пытках и жестоком обращении с двумя чернокожими мужчинами,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:47

2023-08-14T20:47

2023-08-14T20:47

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Шесть бывших сотрудников полиции в американском штате Миссисипи в понедельник признали вину в пытках и жестоком обращении с двумя чернокожими мужчинами, совершенных ранее в 2023 году, передает телеканал CNN. "Шесть бывших офицеров службы правопорядка Миссисипи в понедельник признали вину во всех предъявленных им обвинениях в пытках и жестоком отношении с двумя чернокожими мужчинами ранее в этом году", - говорится в публикации. Пятеро из признавших свою вину ранее являлись заместителями шерифа в местном округе Ранкин в то время, как шестой служил в департаменте полиции Ричланда. По заявлению потерпевших, свое преступление бывшие полицейские совершили на расовой почве в январе 2023 года, незаконно вломившись в дом, где жили их жертвы. После этого на них надели наручники и пытали на протяжении двух часов, били, погружали головы в воду, применяли электрошоки и совершали попытки применения сексуального насилия. Затем один из полицейских, признавших вину, засунул пистолет в рот одному из пострадавших и выстрелил, "нанеся тяжелые увечья языку и разорвав челюсть".

https://ria.ru/20230317/ubiystvo-1858480602.html

миссисипи

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миссисипи, в мире, сша