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Выполнено 60% работ по замене швов на мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 14.08.2023
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Новости Подмосковья
 
16:39 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/moskva-1890007703.html
Выполнено 60% работ по замене швов на мостовых сооружениях в Москве
Выполнено 60% работ по замене швов на мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 14.08.2023
Выполнено 60% работ по замене швов на мостовых сооружениях в Москве
Выполнено 60% от общего объема запланированных работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:39
2023-08-14T16:39
новости подмосковья
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выполнено 60% от общего объема запланированных работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Обновили конструкции на 22 мостовых объектах, в том числе мостах Яузский ТТК, Городня, Чугунный, Бесединский (внутренний), путепроводах Красносельский, Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский. В настоящее время мероприятия продолжаются на семи инженерных сооружениях, среди которых мосты Бережковский, Спасский и Автозаводский, Русаковская эстакада", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Он также отметил, что работы проводятся в рамках текущего содержания инженерных объектов и необходимы, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. "В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", – пояснил Бирюков. Как добавили в материале, деформационные швы обновляют только в теплое время года, при проведении работ перекрываются поочередно по одной полосе движения. Всего в этом году планируется заменить деформационные швы на 37 мостовых сооружениях.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы

Выполнено 60% работ по замене швов на мостовых сооружениях в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выполнено 60% от общего объема запланированных работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Обновили конструкции на 22 мостовых объектах, в том числе мостах Яузский ТТК, Городня, Чугунный, Бесединский (внутренний), путепроводах Красносельский, Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский. В настоящее время мероприятия продолжаются на семи инженерных сооружениях, среди которых мосты Бережковский, Спасский и Автозаводский, Русаковская эстакада", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
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Он также отметил, что работы проводятся в рамках текущего содержания инженерных объектов и необходимы, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются.
"В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", – пояснил Бирюков.
Как добавили в материале, деформационные швы обновляют только в теплое время года, при проведении работ перекрываются поочередно по одной полосе движения.
Всего в этом году планируется заменить деформационные швы на 37 мостовых сооружениях.
 
Новости ПодмосковьяПетр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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