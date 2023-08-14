https://ria.ru/20230814/moskva-1890007703.html

Выполнено 60% работ по замене швов на мостовых сооружениях в Москве

Выполнено 60% работ по замене швов на мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 14.08.2023

Выполнено 60% работ по замене швов на мостовых сооружениях в Москве

Выполнено 60% от общего объема запланированных работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:39

2023-08-14T16:39

2023-08-14T16:39

новости подмосковья

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выполнено 60% от общего объема запланированных работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Обновили конструкции на 22 мостовых объектах, в том числе мостах Яузский ТТК, Городня, Чугунный, Бесединский (внутренний), путепроводах Красносельский, Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский. В настоящее время мероприятия продолжаются на семи инженерных сооружениях, среди которых мосты Бережковский, Спасский и Автозаводский, Русаковская эстакада", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Он также отметил, что работы проводятся в рамках текущего содержания инженерных объектов и необходимы, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. "В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", – пояснил Бирюков. Как добавили в материале, деформационные швы обновляют только в теплое время года, при проведении работ перекрываются поочередно по одной полосе движения. Всего в этом году планируется заменить деформационные швы на 37 мостовых сооружениях.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/vodokhranilischa-1889326888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы