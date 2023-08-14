https://ria.ru/20230814/liven-1889973208.html

В Иркутске устраняют последствия сильного ливня

В Иркутске устраняют последствия сильного ливня - РИА Новости, 14.08.2023

В Иркутске устраняют последствия сильного ливня

Коммунальные службы Иркутска после сильного ливня устраняют подтопления дорог и зданий, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:45

2023-08-14T14:45

2023-08-14T14:45

происшествия

иркутск

октябрьский район

жкх

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ИРКУТСК, 14 авг - РИА Новости. Коммунальные службы Иркутска после сильного ливня устраняют подтопления дорог и зданий, сообщила пресс-служба мэрии. Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. "Во всех районах города устраняют последствия ливня. Большая часть осадков зарегистрирована в Октябрьском районе: подтопило низменные участки дорог, придомовые территории, здания. Также произошло аварийное отключение электроснабжения в Правобережном округе", - говорится в сообщении. Специалисты обследуют многоквартирные дома и дворовые территории по заявкам жителей. Проводится прочистка колодцев и лотков ливневой канализации, энергетики ведут восстановительные работы.

https://ria.ru/20230814/primore-1889915757.html

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иркутск

октябрьский район

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происшествия, иркутск, октябрьский район, жкх