https://ria.ru/20230814/liven-1889973208.html
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня - РИА Новости, 14.08.2023
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня
Коммунальные службы Иркутска после сильного ливня устраняют подтопления дорог и зданий, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:45
2023-08-14T14:45
2023-08-14T14:45
происшествия
иркутск
октябрьский район
жкх
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ИРКУТСК, 14 авг - РИА Новости. Коммунальные службы Иркутска после сильного ливня устраняют подтопления дорог и зданий, сообщила пресс-служба мэрии. Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. "Во всех районах города устраняют последствия ливня. Большая часть осадков зарегистрирована в Октябрьском районе: подтопило низменные участки дорог, придомовые территории, здания. Также произошло аварийное отключение электроснабжения в Правобережном округе", - говорится в сообщении. Специалисты обследуют многоквартирные дома и дворовые территории по заявкам жителей. Проводится прочистка колодцев и лотков ливневой канализации, энергетики ведут восстановительные работы.
https://ria.ru/20230814/primore-1889915757.html
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иркутск
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происшествия, иркутск, октябрьский район, жкх
Происшествия, Иркутск, Октябрьский район, ЖКХ
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня
В Иркутске устраняют подтопления дорог и зданий после сильного ливня