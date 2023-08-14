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В Иркутске устраняют последствия сильного ливня - РИА Новости, 14.08.2023
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14:45 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/liven-1889973208.html
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня - РИА Новости, 14.08.2023
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня
Коммунальные службы Иркутска после сильного ливня устраняют подтопления дорог и зданий, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:45
2023-08-14T14:45
происшествия
иркутск
октябрьский район
жкх
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ИРКУТСК, 14 авг - РИА Новости. Коммунальные службы Иркутска после сильного ливня устраняют подтопления дорог и зданий, сообщила пресс-служба мэрии. Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. "Во всех районах города устраняют последствия ливня. Большая часть осадков зарегистрирована в Октябрьском районе: подтопило низменные участки дорог, придомовые территории, здания. Также произошло аварийное отключение электроснабжения в Правобережном округе", - говорится в сообщении. Специалисты обследуют многоквартирные дома и дворовые территории по заявкам жителей. Проводится прочистка колодцев и лотков ливневой канализации, энергетики ведут восстановительные работы.
https://ria.ru/20230814/primore-1889915757.html
https://ria.ru/20230813/pavodok-1889841903.html
иркутск
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происшествия, иркутск, октябрьский район, жкх
Происшествия, Иркутск, Октябрьский район, ЖКХ
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня

В Иркутске устраняют подтопления дорог и зданий после сильного ливня

© Фото : пресс-служба мэрии ИркутскаУстранение последствий ливня в Иркутске
Устранение последствий ливня в Иркутске - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : пресс-служба мэрии Иркутска
Устранение последствий ливня в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 14 авг - РИА Новости. Коммунальные службы Иркутска после сильного ливня устраняют подтопления дорог и зданий, сообщила пресс-служба мэрии.
Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.
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11:27
«
"Во всех районах города устраняют последствия ливня. Большая часть осадков зарегистрирована в Октябрьском районе: подтопило низменные участки дорог, придомовые территории, здания. Также произошло аварийное отключение электроснабжения в Правобережном округе", - говорится в сообщении.
Специалисты обследуют многоквартирные дома и дворовые территории по заявкам жителей. Проводится прочистка колодцев и лотков ливневой канализации, энергетики ведут восстановительные работы.
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