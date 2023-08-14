Марина Кравец рассказала, кого сыграет в "Постучись в мою дверь"
Марина Кравец рассказала, что в "Постучись в мою дверь" сыграет капризную певицу
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг" Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец рассказала, кого сыграет в российской версии многосемейного ромкома "Постучись в мою дверь", приводят слова актрисы в пресс-службе создателей проекта.
По словам Кравец, она появится в образе избалованной певицы, для которой подготовила дом компания главного героя Сергея (русский Серкан Болат, — Прим. ред.).
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"Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий", — поделилась подробностями знаменитость.
Участница Comedy Club добавила, что ее экранный образ далек от того, как она себя ведет в реальной жизни.
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг" Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
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© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг" Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
2 из 3
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг" Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
3 из 3
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
1 из 3
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
2 из 3
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
3 из 3
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"Мы с Ланой совершенно разные. Что касается отличий моей героини от ее турецкой версии: в нашем сериале в ней будет больше иронии – во всяком случае я постаралась добавить это в образ", – подчеркнула Марина Кравец.
Ранее стало известно, что главные роли в сериале исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Вместе с ними на экране также появятся Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Влад Соколовский, Лео Канделаки, Анна Невская и Екатерина Волкова.
Ожидается, что сериал выйдет в конце этого или начале следующего года на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER, и в эфире телеканала ТНТ.