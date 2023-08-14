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Марина Кравец рассказала, кого сыграет в "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 14.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:04 14.08.2023 (обновлено: 15:32 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/kravets-1889954895.html
Марина Кравец рассказала, кого сыграет в "Постучись в мою дверь"
Марина Кравец рассказала, кого сыграет в "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 14.08.2023
Марина Кравец рассказала, кого сыграет в "Постучись в мою дверь"
Резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец рассказала, кого сыграет в российской версии многосемейного ромкома "Постучись в мою дверь", приводят слова... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:04
2023-08-14T15:32
шоубиз
новости шоу-бизнеса
марина кравец
кино и сериалы
знаменитости
екатерина волкова (актриса)
влад соколовский
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец рассказала, кого сыграет в российской версии многосемейного ромкома "Постучись в мою дверь", приводят слова актрисы в пресс-службе создателей проекта. По словам Кравец, она появится в образе избалованной певицы, для которой подготовила дом компания главного героя Сергея (русский Серкан Болат, — Прим. ред.). "Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий", — поделилась подробностями знаменитость. Участница Comedy Club добавила, что ее экранный образ далек от того, как она себя ведет в реальной жизни. "Мы с Ланой совершенно разные. Что касается отличий моей героини от ее турецкой версии: в нашем сериале в ней будет больше иронии – во всяком случае я постаралась добавить это в образ", – подчеркнула Марина Кравец.Ранее стало известно, что главные роли в сериале исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Вместе с ними на экране также появятся Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Влад Соколовский, Лео Канделаки, Анна Невская и Екатерина Волкова.Ожидается, что сериал выйдет в конце этого или начале следующего года на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER, и в эфире телеканала ТНТ.
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новости шоу-бизнеса, марина кравец, кино и сериалы, знаменитости, екатерина волкова (актриса), влад соколовский
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Марина Кравец, Кино и сериалы, Знаменитости, Екатерина Волкова (актриса), Влад Соколовский
Марина Кравец рассказала, кого сыграет в "Постучись в мою дверь"

Марина Кравец рассказала, что в "Постучись в мою дверь" сыграет капризную певицу

© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг" Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Марина Кравец на съемках российской версии сериала Постучись в мою дверь - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец рассказала, кого сыграет в российской версии многосемейного ромкома "Постучись в мою дверь", приводят слова актрисы в пресс-службе создателей проекта.
По словам Кравец, она появится в образе избалованной певицы, для которой подготовила дом компания главного героя Сергея (русский Серкан Болат, — Прим. ред.).
«
"Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий", — поделилась подробностями знаменитость.
Участница Comedy Club добавила, что ее экранный образ далек от того, как она себя ведет в реальной жизни.
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг" Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Марина Кравец на съемках российской версии сериала Постучись в мою дверь
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
1 из 3
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг" Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Марина Кравец на съемках российской версии сериала Постучись в мою дверь
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
2 из 3
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг" Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Марина Кравец на съемках российской версии сериала Постучись в мою дверь
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
3 из 3
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
1 из 3
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
2 из 3
Марина Кравец на съемках российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
© Фото : Пресс-служба "Газпром-Медиа-Холдинг"
3 из 3
«
"Мы с Ланой совершенно разные. Что касается отличий моей героини от ее турецкой версии: в нашем сериале в ней будет больше иронии – во всяком случае я постаралась добавить это в образ", – подчеркнула Марина Кравец.
Ранее стало известно, что главные роли в сериале исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Вместе с ними на экране также появятся Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Влад Соколовский, Лео Канделаки, Анна Невская и Екатерина Волкова.
Ожидается, что сериал выйдет в конце этого или начале следующего года на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER, и в эфире телеканала ТНТ.
Дина Саева
Популярная блогерша отказалась от главной роли в "Постучись в мою дверь"
6 июля, 13:06
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаМарина КравецКино и сериалыЗнаменитостиЕкатерина Волкова (актриса)Влад Соколовский
 
 
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