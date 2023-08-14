https://ria.ru/20230814/kravets-1889954895.html

Марина Кравец рассказала, кого сыграет в "Постучись в мою дверь"

Марина Кравец рассказала, кого сыграет в "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 14.08.2023

Марина Кравец рассказала, кого сыграет в "Постучись в мою дверь"

Резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец рассказала, кого сыграет в российской версии многосемейного ромкома "Постучись в мою дверь", приводят слова... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:04

2023-08-14T14:04

2023-08-14T15:32

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влад соколовский

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец рассказала, кого сыграет в российской версии многосемейного ромкома "Постучись в мою дверь", приводят слова актрисы в пресс-службе создателей проекта. По словам Кравец, она появится в образе избалованной певицы, для которой подготовила дом компания главного героя Сергея (русский Серкан Болат, — Прим. ред.). "Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий", — поделилась подробностями знаменитость. Участница Comedy Club добавила, что ее экранный образ далек от того, как она себя ведет в реальной жизни. "Мы с Ланой совершенно разные. Что касается отличий моей героини от ее турецкой версии: в нашем сериале в ней будет больше иронии – во всяком случае я постаралась добавить это в образ", – подчеркнула Марина Кравец.Ранее стало известно, что главные роли в сериале исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Вместе с ними на экране также появятся Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Влад Соколовский, Лео Канделаки, Анна Невская и Екатерина Волкова.Ожидается, что сериал выйдет в конце этого или начале следующего года на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER, и в эфире телеканала ТНТ.

https://ria.ru/20230706/saeva-1882541115.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, марина кравец, кино и сериалы, знаменитости, екатерина волкова (актриса), влад соколовский