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Юрий Башмет откроет в Ярославле проект "Большой концерт" - РИА Новости, 14.08.2023
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Ярославская область
 
13:30 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kontsert-1889946441.html
Юрий Башмет откроет в Ярославле проект "Большой концерт"
Юрий Башмет откроет в Ярославле проект "Большой концерт" - РИА Новости, 14.08.2023
Юрий Башмет откроет в Ярославле проект "Большой концерт"
В Ярославле 25 августа стартует проект "Большой концерт", такой формат проведения культурных событий в регионе используют впервые, откроет его народный артист... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:30
2023-08-14T13:30
ярославская область
ярославская область
юрий башмет
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Ярославле 25 августа стартует проект "Большой концерт", такой формат проведения культурных событий в регионе используют впервые, откроет его народный артист СССР Юрий Башмет, сообщил губернатор Михаил Евраев в телеграм-канале. "Запускаем новый проект "Большой концерт". Это оригинальный формат проведения культурных событий в регионе, который используется у нас впервые. Откроет проект Юрий Башмет", - написал Евраев.По информации пресс-службы правительства Ярославской области, 25 августа на Советской площади Ярославля под руководством Башмета пройдет масштабное музыкально-драматическое действо по роману Александра Пушкина "Евгений Онегин". В спектакле примут участие солисты оперы Большого театра, академии молодых певцов Мариинского театра, московского театра "Новая опера", хоровая капелла "Ярославия", государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Фрагменты произведения прочтут народный артист Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова. "Каждый визит Юрия Башмета – яркое культурное событие для региона. Для нас честь принимать выдающихся музыкантов, исполнителей, деятелей театра и кино в Ярославской области. Проект "Большой концерт" станет еще одной возможностью для знакомства наших жителей с разными видами искусства", - отметил Евраев. Как и все губернаторские культурные проекты, инициированные Евраевым, подчеркивает правительство региона, "Большой концерт" зрители могут посетить бесплатно.
https://ria.ru/20230713/yaroslavl-1884081517.html
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ярославская область, юрий башмет, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Юрий Башмет, Михаил Евраев

Юрий Башмет откроет в Ярославле проект "Большой концерт"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДирижер Юрий Башмет
Дирижер Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дирижер Юрий Башмет. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Ярославле 25 августа стартует проект "Большой концерт", такой формат проведения культурных событий в регионе используют впервые, откроет его народный артист СССР Юрий Башмет, сообщил губернатор Михаил Евраев в телеграм-канале.
"Запускаем новый проект "Большой концерт". Это оригинальный формат проведения культурных событий в регионе, который используется у нас впервые. Откроет проект Юрий Башмет", - написал Евраев.
По информации пресс-службы правительства Ярославской области, 25 августа на Советской площади Ярославля под руководством Башмета пройдет масштабное музыкально-драматическое действо по роману Александра Пушкина "Евгений Онегин". В спектакле примут участие солисты оперы Большого театра, академии молодых певцов Мариинского театра, московского театра "Новая опера", хоровая капелла "Ярославия", государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Фрагменты произведения прочтут народный артист Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова.
"Каждый визит Юрия Башмета – яркое культурное событие для региона. Для нас честь принимать выдающихся музыкантов, исполнителей, деятелей театра и кино в Ярославской области. Проект "Большой концерт" станет еще одной возможностью для знакомства наших жителей с разными видами искусства", - отметил Евраев.
Как и все губернаторские культурные проекты, инициированные Евраевым, подчеркивает правительство региона, "Большой концерт" зрители могут посетить бесплатно.
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Ярославская областьЯрославская областьЮрий БашметМихаил Евраев
 
 
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