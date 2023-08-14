https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889934347.html

Гуцул заявила о сложностях с открытием представительства Гагаузии в России

Гуцул заявила о сложностях с открытием представительства Гагаузии в России - РИА Новости, 14.08.2023

Гуцул заявила о сложностях с открытием представительства Гагаузии в России

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила РИА Новости о том, что ее команда намерена открыть в Москве представительство автономии, однако в связи с саботажем ее... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:50

2023-08-14T12:50

2023-08-14T12:50

гагаузия

кишинев

молдавия

майя санду

евгения гуцул

таможенный союз

в мире

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КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила РИА Новости о том, что ее команда намерена открыть в Москве представительство автономии, однако в связи с саботажем ее работы со стороны Кишинева это займет больше времени, чем предполагалось ранее. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Среди предвыборных обещаний нового главы автономии было возобновление сельхозэкспорта в РФ и открытие представительства Гагаузии в Москве. "Пока назвать точные сроки сложно, в связи с откровенным саботажем нашей деятельности Кишиневом реализация данного проекта займет чуть дольше времени, чем планировалось. Тем не менее, обоюдное желание сотрудничать есть, а значит, мы обязательно откроем наше представительство", - подчеркнула она. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889929712.html

https://ria.ru/20230801/moldavia-1887686622.html

гагаузия

кишинев

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гагаузия, кишинев, молдавия, майя санду, евгения гуцул, таможенный союз, в мире