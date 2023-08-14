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"Москино" представит свое мороженое на акции "Ночь кино"
"Москино" представит свое мороженое на акции "Ночь кино" - РИА Новости, 14.08.2023
"Москино" представит свое мороженое на акции "Ночь кино"
Сеть "Москино" представит свое мороженое на акции "Ночь кино", затем оно появится в кинотеатрах сети, сообщила генеральный директор сети Наталья Мокрицкая. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:49
2023-08-14T15:49
2023-08-14T15:49
москва
наталья мокрицкая
москино
ночь кино
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сеть "Москино" представит свое мороженое на акции "Ночь кино", затем оно появится в кинотеатрах сети, сообщила генеральный директор сети Наталья Мокрицкая. "Мы как всегда подготовили огромную, большую, замечательную программу для детей. Мы хотим, чтобы дети приходили в кино... В этом году в кинотеатре "Космос" будет огромная программа, посвященная 20-летию "Смешариков". Мы вместе с "Московской фабрикой мороженого" разработали мороженое. Оно будет двойное, будет называться "Кинолента". И именно 26 августа в 12 часов дня мы будем угощать вас и ваших детей этим мороженым. Это мороженое будет появляться потом в наших кинотеатрах, но это будет его премьера. Премьера мороженого на "Ночи кино", - сказала Мокрицкая во время пресс-конференции, посвященной акции "Ночь кино". Акция "Ночь кино" пройдет в Москве 26 августа.
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москва, наталья мокрицкая, москино, ночь кино
Москва, Наталья Мокрицкая, Москино, Ночь кино
"Москино" представит свое мороженое на акции "Ночь кино"
Сеть "Москино" представит свое мороженое на акции "Ночь кино" 26 августа