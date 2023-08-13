https://ria.ru/20230813/zaytsevo-1889779238.html
При обстреле ВСУ поселка Зайцево в ДНР пострадали двое мирных жителей
При обстреле ВСУ поселка Зайцево в ДНР пострадали двое мирных жителей - РИА Новости, 13.08.2023
При обстреле ВСУ поселка Зайцево в ДНР пострадали двое мирных жителей
Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:50
2023-08-13T09:50
2023-08-13T09:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
зайцево
иван приходько
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "В результате обстреле посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки) с позиций украинских карателей ранения различной степени тяжести получили двое мирных граждан", - написал мэр в своем телеграм-канале. Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 8.20 мск украинские войска выпустили по Зайцево четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230813/gaubitsa-1889777766.html
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, зайцево, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Иван Приходько
При обстреле ВСУ поселка Зайцево в ДНР пострадали двое мирных жителей
При обстреле ВСУ поселка Зайцево в Горловке пострадали двое мирных жителей