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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 13.08.2023 (обновлено: 13:24 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889795903.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 80 украинских военных на южнодонецком направлении, а также танк, четыре бронемашины и гаубицы,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:14
2023-08-13T13:24
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
старомайорское
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 80 украинских военных на южнодонецком направлении, а также танк, четыре бронемашины и гаубицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В результате боев уничтожены до 80 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике.
https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889796555.html
россия
старомайорское
донецкая народная республика
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россия, безопасность, старомайорское, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Старомайорское, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: в боях на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 80 военнослужащих

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтрельба из танка ВС РФ
Стрельба из танка ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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Стрельба из танка ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 80 украинских военных на южнодонецком направлении, а также танк, четыре бронемашины и гаубицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В результате боев уничтожены до 80 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике.
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