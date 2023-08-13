https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889795903.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 80 украинских военных на южнодонецком направлении, а также танк, четыре бронемашины и гаубицы,... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:14

2023-08-13T13:14

2023-08-13T13:24

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

старомайорское

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 80 украинских военных на южнодонецком направлении, а также танк, четыре бронемашины и гаубицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В результате боев уничтожены до 80 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике.

https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889796555.html

россия

старомайорское

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, старомайорское, донецкая народная республика