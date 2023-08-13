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Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.08.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку противника на краснолиманском направлении, уничтожены до 45 украинских солдат, три бронемашины и артиллерия, сообщили в РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:12
2023-08-13T13:12
2023-08-13T13:20
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку противника на краснолиманском направлении, уничтожены до 45 украинских солдат, три бронемашины и артиллерия, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", армейская авиация, а также артиллерия и тяжелые огнеметные системы успешно отразили атаку штурмовой группы 68-й "егерской" бригады ВСУ юго-восточнее Новоегоровки в ЛНР.
https://ria.ru/20230813/ataki-1889795297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ возле Новоегоровки в ЛНР