https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889795394.html

Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.08.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку противника на краснолиманском направлении, уничтожены до 45 украинских солдат, три бронемашины и артиллерия, сообщили в РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:12

2023-08-13T13:12

2023-08-13T13:20

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку противника на краснолиманском направлении, уничтожены до 45 украинских солдат, три бронемашины и артиллерия, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", армейская авиация, а также артиллерия и тяжелые огнеметные системы успешно отразили атаку штурмовой группы 68-й "егерской" бригады ВСУ юго-восточнее Новоегоровки в ЛНР.

https://ria.ru/20230813/ataki-1889795297.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы украины