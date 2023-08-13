СМИ: суд в Киеве продлил срок действия обязанностей для митрополита Павла
Общественное: суд в Киеве продлил митрополиту Павлу срок действия обязанностей
© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Соломенский суд Киева продлил срок действия обязанностей для наместника Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю), сообщает телеканал "Общественное".
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"Соломенский районный суд 11 августа продлил срок действия обязанностей для митрополита УПЦ Павла (Лебедя)", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном на сайте.
По данным телеканала, срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более, чем на два месяца. Прокурор также требовал возложить на митрополита Павла дополнительную обязанность о запрете посещения Киево-Печерской Лавры. Суд ходатайство стороны обвинения отклонил.
Девятого августа сообщалось, что залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов) был внесен за наместника Киево-Печерской лавры в понедельник. Освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела, заявила в среду Служба безопасности Украины (СБУ). В СБУ подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.