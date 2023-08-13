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СМИ: суд в Киеве продлил срок действия обязанностей для митрополита Павла - РИА Новости, 13.08.2023
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16:53 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/mitropolit-1889819197.html
СМИ: суд в Киеве продлил срок действия обязанностей для митрополита Павла
СМИ: суд в Киеве продлил срок действия обязанностей для митрополита Павла - РИА Новости, 13.08.2023
СМИ: суд в Киеве продлил срок действия обязанностей для митрополита Павла
Соломенский суд Киева продлил срок действия обязанностей для наместника Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю),... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:53
2023-08-13T16:53
киев
киевская область
франциск (хорхе марио бергольо)
служба безопасности украины
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
оон
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Соломенский суд Киева продлил срок действия обязанностей для наместника Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю), сообщает телеканал "Общественное". "Соломенский районный суд 11 августа продлил срок действия обязанностей для митрополита УПЦ Павла (Лебедя)", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном на сайте. По данным телеканала, срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более, чем на два месяца. Прокурор также требовал возложить на митрополита Павла дополнительную обязанность о запрете посещения Киево-Печерской Лавры. Суд ходатайство стороны обвинения отклонил. Девятого августа сообщалось, что залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов) был внесен за наместника Киево-Печерской лавры в понедельник. Освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела, заявила в среду Служба безопасности Украины (СБУ). В СБУ подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230714/pavel-1884298441.html
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киев, киевская область, франциск (хорхе марио бергольо), служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, оон
Киев, Киевская область, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Служба безопасности Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, ООН
СМИ: суд в Киеве продлил срок действия обязанностей для митрополита Павла

Общественное: суд в Киеве продлил митрополиту Павлу срок действия обязанностей

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Соломенский суд Киева продлил срок действия обязанностей для наместника Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю), сообщает телеканал "Общественное".
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"Соломенский районный суд 11 августа продлил срок действия обязанностей для митрополита УПЦ Павла (Лебедя)", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном на сайте.
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Митрополит УПЦ Павел призвал представителей религий объединиться
14 июля, 20:51
По данным телеканала, срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более, чем на два месяца. Прокурор также требовал возложить на митрополита Павла дополнительную обязанность о запрете посещения Киево-Печерской Лавры. Суд ходатайство стороны обвинения отклонил.
Девятого августа сообщалось, что залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов) был внесен за наместника Киево-Печерской лавры в понедельник. Освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела, заявила в среду Служба безопасности Украины (СБУ). В СБУ подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Патриарх Кирилл начал визит в Нижегородскую митрополию
29 июля, 22:10
 
КиевКиевская областьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Служба безопасности УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦООН
 
 
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