https://ria.ru/20230813/mitropolit-1889819197.html

СМИ: суд в Киеве продлил срок действия обязанностей для митрополита Павла

СМИ: суд в Киеве продлил срок действия обязанностей для митрополита Павла - РИА Новости, 13.08.2023

СМИ: суд в Киеве продлил срок действия обязанностей для митрополита Павла

Соломенский суд Киева продлил срок действия обязанностей для наместника Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю),... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T16:53

2023-08-13T16:53

2023-08-13T16:53

киев

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франциск (хорхе марио бергольо)

служба безопасности украины

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Соломенский суд Киева продлил срок действия обязанностей для наместника Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю), сообщает телеканал "Общественное". "Соломенский районный суд 11 августа продлил срок действия обязанностей для митрополита УПЦ Павла (Лебедя)", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном на сайте. По данным телеканала, срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более, чем на два месяца. Прокурор также требовал возложить на митрополита Павла дополнительную обязанность о запрете посещения Киево-Печерской Лавры. Суд ходатайство стороны обвинения отклонил. Девятого августа сообщалось, что залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов) был внесен за наместника Киево-Печерской лавры в понедельник. Освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела, заявила в среду Служба безопасности Украины (СБУ). В СБУ подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230714/pavel-1884298441.html

https://ria.ru/20230729/patriarkh-1887118602.html

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киев, киевская область, франциск (хорхе марио бергольо), служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, оон