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Артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета
Артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета - РИА Новости, 13.08.2023
Артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета
Артиллеристы российского Западного военного округа прямым попаданием из миномета калибра 82 миллиметра уничтожили украинскую БМП на купянском участке фронта,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T06:43
2023-08-13T06:43
2023-08-13T07:27
специальная военная операция на украине
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западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СВАТОВО (ЛНР), 13 авг - РИА Новости. Артиллеристы российского Западного военного округа прямым попаданием из миномета калибра 82 миллиметра уничтожили украинскую БМП на купянском участке фронта, кадры объективного контроля есть в распоряжении РИА Новости. В субботу в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают наступление на купянском направлении, за сутки потери войск Украины на направлении составили до 70 военных. На кадрах объективного контроля, которые сняли операторы БПЛА ЗВО, прямым попаданием мины уничтожена БМП ВСУ с экипажем внутри.
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Артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета
Артиллеристы ЗВО прямым попаданием из миномета уничтожили БМП ВСУ