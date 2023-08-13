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Артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:43 13.08.2023 (обновлено: 07:27 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/artilleristy-1889768877.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета
Артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета - РИА Новости, 13.08.2023
Артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета
Артиллеристы российского Западного военного округа прямым попаданием из миномета калибра 82 миллиметра уничтожили украинскую БМП на купянском участке фронта,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T06:43
2023-08-13T07:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СВАТОВО (ЛНР), 13 авг - РИА Новости. Артиллеристы российского Западного военного округа прямым попаданием из миномета калибра 82 миллиметра уничтожили украинскую БМП на купянском участке фронта, кадры объективного контроля есть в распоряжении РИА Новости. В субботу в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают наступление на купянском направлении, за сутки потери войск Украины на направлении составили до 70 военных. На кадрах объективного контроля, которые сняли операторы БПЛА ЗВО, прямым попаданием мины уничтожена БМП ВСУ с экипажем внутри.
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россия, украина, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета

Артиллеристы ЗВО прямым попаданием из миномета уничтожили БМП ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта
Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта. Архивное фото
Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 13 авг - РИА Новости. Артиллеристы российского Западного военного округа прямым попаданием из миномета калибра 82 миллиметра уничтожили украинскую БМП на купянском участке фронта, кадры объективного контроля есть в распоряжении РИА Новости.
В субботу в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают наступление на купянском направлении, за сутки потери войск Украины на направлении составили до 70 военных.
На кадрах объективного контроля, которые сняли операторы БПЛА ЗВО, прямым попаданием мины уничтожена БМП ВСУ с экипажем внутри.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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