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В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2023
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04:26 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/britaniya-1889659900.html
В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ
В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2023
В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ
Хакеры получили доступ к серверам министерства иностранных дел Великобритании в 2021 году, однако правительство страны решило не раскрывать факт взлома,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T04:26
2023-08-12T04:26
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технологии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Хакеры получили доступ к серверам министерства иностранных дел Великобритании в 2021 году, однако правительство страны решило не раскрывать факт взлома, опасаясь "позора", пишет издание inews со ссылкой на источники. "Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел в рамках крупномасштабного взлома, который скрыли от общественности", - отмечает издание. Один из сотрудников министерства, "вероятно, случайно", загрузил вредоносную программу, спрятанную в электронном письме, что и позволило хакерам получить доступ к большому количеству внутренних сообщений ведомства, но не к секретной информации, отмечает источник inews. "Российские и китайские акторы, связанные с государствами, могли получить доступ к переписке находящихся за границей послов и дипломатов, которая не была помечена как секретная", - пишет газета, ссылаясь на источники. Однако, отмечается, что британское правительство не сообщило о взломе, поскольку хотело избежать "позора".
https://ria.ru/20230720/khakery-1885383505.html
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в мире, великобритания, технологии
В мире, Великобритания, Технологии
В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ

inews: в Британии умолчали о взломе серверов МИД в 2021 году, опасаясь "позора"

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Хакеры получили доступ к серверам министерства иностранных дел Великобритании в 2021 году, однако правительство страны решило не раскрывать факт взлома, опасаясь "позора", пишет издание inews со ссылкой на источники.
«
"Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел в рамках крупномасштабного взлома, который скрыли от общественности", - отмечает издание.
Один из сотрудников министерства, "вероятно, случайно", загрузил вредоносную программу, спрятанную в электронном письме, что и позволило хакерам получить доступ к большому количеству внутренних сообщений ведомства, но не к секретной информации, отмечает источник inews.
"Российские и китайские акторы, связанные с государствами, могли получить доступ к переписке находящихся за границей послов и дипломатов, которая не была помечена как секретная", - пишет газета, ссылаясь на источники.
Однако, отмечается, что британское правительство не сообщило о взломе, поскольку хотело избежать "позора".
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
СМИ сообщили о взломе электронной почты посла США в Китае
20 июля, 23:37
 
В миреВеликобританияТехнологии
 
 
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