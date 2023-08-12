https://ria.ru/20230812/britaniya-1889659900.html
В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ
В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2023
В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ
Хакеры получили доступ к серверам министерства иностранных дел Великобритании в 2021 году, однако правительство страны решило не раскрывать факт взлома,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T04:26
2023-08-12T04:26
2023-08-12T04:26
в мире
великобритания
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Хакеры получили доступ к серверам министерства иностранных дел Великобритании в 2021 году, однако правительство страны решило не раскрывать факт взлома, опасаясь "позора", пишет издание inews со ссылкой на источники. "Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел в рамках крупномасштабного взлома, который скрыли от общественности", - отмечает издание. Один из сотрудников министерства, "вероятно, случайно", загрузил вредоносную программу, спрятанную в электронном письме, что и позволило хакерам получить доступ к большому количеству внутренних сообщений ведомства, но не к секретной информации, отмечает источник inews. "Российские и китайские акторы, связанные с государствами, могли получить доступ к переписке находящихся за границей послов и дипломатов, которая не была помечена как секретная", - пишет газета, ссылаясь на источники. Однако, отмечается, что британское правительство не сообщило о взломе, поскольку хотело избежать "позора".
https://ria.ru/20230720/khakery-1885383505.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, технологии
В мире, Великобритания, Технологии
В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ
inews: в Британии умолчали о взломе серверов МИД в 2021 году, опасаясь "позора"
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Хакеры получили доступ к серверам министерства иностранных дел Великобритании в 2021 году, однако правительство страны решило не раскрывать факт взлома, опасаясь "позора", пишет издание inews
со ссылкой на источники.
«
"Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел в рамках крупномасштабного взлома, который скрыли от общественности", - отмечает издание.
Один из сотрудников министерства, "вероятно, случайно", загрузил вредоносную программу, спрятанную в электронном письме, что и позволило хакерам получить доступ к большому количеству внутренних сообщений ведомства, но не к секретной информации, отмечает источник inews.
"Российские и китайские акторы, связанные с государствами, могли получить доступ к переписке находящихся за границей послов и дипломатов, которая не была помечена как секретная", - пишет газета, ссылаясь на источники.
Однако, отмечается, что британское правительство не сообщило о взломе, поскольку хотело избежать "позора".
СМИ сообщили о взломе электронной почты посла США в Китае