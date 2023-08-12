https://ria.ru/20230812/britaniya-1889659900.html

В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ

В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2023

В Британии умолчали о взломе серверов МИД страны в 2021 году, пишут СМИ

Хакеры получили доступ к серверам министерства иностранных дел Великобритании в 2021 году, однако правительство страны решило не раскрывать факт взлома,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T04:26

2023-08-12T04:26

2023-08-12T04:26

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Хакеры получили доступ к серверам министерства иностранных дел Великобритании в 2021 году, однако правительство страны решило не раскрывать факт взлома, опасаясь "позора", пишет издание inews со ссылкой на источники. "Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел в рамках крупномасштабного взлома, который скрыли от общественности", - отмечает издание. Один из сотрудников министерства, "вероятно, случайно", загрузил вредоносную программу, спрятанную в электронном письме, что и позволило хакерам получить доступ к большому количеству внутренних сообщений ведомства, но не к секретной информации, отмечает источник inews. "Российские и китайские акторы, связанные с государствами, могли получить доступ к переписке находящихся за границей послов и дипломатов, которая не была помечена как секретная", - пишет газета, ссылаясь на источники. Однако, отмечается, что британское правительство не сообщило о взломе, поскольку хотело избежать "позора".

https://ria.ru/20230720/khakery-1885383505.html

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в мире, великобритания, технологии