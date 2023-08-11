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Балицкий рассказал о ситуации с водой в Запорожской области - РИА Новости, 11.08.2023
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05:08 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/zaporozhe-1889410152.html
Балицкий рассказал о ситуации с водой в Запорожской области
Балицкий рассказал о ситуации с водой в Запорожской области - РИА Новости, 11.08.2023
Балицкий рассказал о ситуации с водой в Запорожской области
После разрушения Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища запорожские Бердянск и Приморск могут испытывать небольшой дефицит в водоснабжении, но... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:08
2023-08-11T05:08
общество
запорожская область
бердянск
приморск
евгений балицкий
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. После разрушения Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища запорожские Бердянск и Приморск могут испытывать небольшой дефицит в водоснабжении, но острых проблем с водой в регионе нет, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Водоснабжение Запорожской области, за исключением города Бердянска и Приморска, в принципе не пострадает. Большинство городов имеет свою систему артезианских скважин, они обеспечены водой. У нас очень богатый край, в том числе и на пресную воду. Единственное, водовод, который у нас идет от Каховского водохранилища на Бердянск через Приморск, вот эти два города могут испытывать небольшой дефицит. Они тоже за счет скважин питаются, но их близость к морю делают воду в этих скважинах не такого качества, чтобы можно было ее использовать напрямую в пищу", - рассказал Балицкий. При этом, отметил он, сейчас идет разработка дополнительных скважин. "Целый ряд мероприятий проводим. Понимаем, что Каховскую плотину в ближайшее время быстро не построят. Ряд принятых мероприятий уже позволили нам пройти лето, у нас нет сейчас острого дефицита воды. Чтобы было понятно - по времени мы воду не включаем, вода есть. Острых проблем пока мы не испытываем. Значит, зиму переживем, а к следующему летнему сезону мы подготовимся еще лучше и проблему эту снимем в принципе", - заверил врио губернатора.
https://ria.ru/20230811/balitskiy-1889408932.html
запорожская область
бердянск
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общество, запорожская область, бердянск, приморск, евгений балицкий
Общество, Запорожская область, Бердянск, Приморск, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал о ситуации с водой в Запорожской области

Балицкий заявил, что острых проблем с водой в Запорожской области нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. После разрушения Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища запорожские Бердянск и Приморск могут испытывать небольшой дефицит в водоснабжении, но острых проблем с водой в регионе нет, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Водоснабжение Запорожской области, за исключением города Бердянска и Приморска, в принципе не пострадает. Большинство городов имеет свою систему артезианских скважин, они обеспечены водой. У нас очень богатый край, в том числе и на пресную воду. Единственное, водовод, который у нас идет от Каховского водохранилища на Бердянск через Приморск, вот эти два города могут испытывать небольшой дефицит. Они тоже за счет скважин питаются, но их близость к морю делают воду в этих скважинах не такого качества, чтобы можно было ее использовать напрямую в пищу", - рассказал Балицкий.
При этом, отметил он, сейчас идет разработка дополнительных скважин.
"Целый ряд мероприятий проводим. Понимаем, что Каховскую плотину в ближайшее время быстро не построят. Ряд принятых мероприятий уже позволили нам пройти лето, у нас нет сейчас острого дефицита воды. Чтобы было понятно - по времени мы воду не включаем, вода есть. Острых проблем пока мы не испытываем. Значит, зиму переживем, а к следующему летнему сезону мы подготовимся еще лучше и проблему эту снимем в принципе", - заверил врио губернатора.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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ОбществоЗапорожская областьБердянскПриморскЕвгений Балицкий
 
 
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