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Военные приспособили ручные гранатометы для стрельбы новыми зарядами
Военные приспособили ручные гранатометы для стрельбы новыми зарядами - РИА Новости, 11.08.2023
Военные приспособили ручные гранатометы для стрельбы новыми зарядами
Российские ремонтные роты изготавливают для бойцов на передовой переходники, которые позволяют стрелять 82-миллиметровыми минами от миномета с обычных ручных... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:14
2023-08-11T05:14
2023-08-11T05:14
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские ремонтные роты изготавливают для бойцов на передовой переходники, которые позволяют стрелять 82-миллиметровыми минами от миномета с обычных ручных гранатометов, рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим. "Вот у нас стартовый заряд от РПГ-7Д. И нам надо было состыковать это с 82-й миной. Эффективно используют наши штурмовики, разведчики в наступательных операциях. Это очень эффективно. Мы уже все протестировали и уже (первые - ред.) 50 штучек передали. Эффективно работает. После этого решили все поставить на поток", - сказал Назим в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что в ремонтной роте такие переходники изготавливают по просьбам бойцов с передовой. С помощью этих устройств из гранатомета можно сделать небольшой "ручной миномет" и иметь в подразделении легкую и мобильную минометную батарею. Сейчас ремрота вышла на темп производства более 200 переходников в сутки. Все они оперативно отправляются помогать нашим защитникам уничтожать врага. Помимо производства таких переходников в ремроте чинят технику, которая нужна на линии соприкоснвения. Это может быть как бронетехника, например танки, БМП, МТ-ЛБ, самоходные артиллерийские установки, или колесные бронемашины, так и различные беспилотники. Недавно здесь отремонтировали дрон-разведчик, который способен поднимать груз весом несколько десятков килограммов. У беспилотника был неисправен механизм для сброса мин, его восстановили и откалибровали.
https://ria.ru/20230811/granata-1889410281.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Военные приспособили ручные гранатометы для стрельбы новыми зарядами
МО: военные приспособили для стрельбы 82-мм минами ручные гранатометы
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские ремонтные роты изготавливают для бойцов на передовой переходники, которые позволяют стрелять 82-миллиметровыми минами от миномета с обычных ручных гранатометов, рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим.
«
"Вот у нас стартовый заряд от РПГ-7Д. И нам надо было состыковать это с 82-й миной. Эффективно используют наши штурмовики, разведчики в наступательных операциях. Это очень эффективно. Мы уже все протестировали и уже (первые - ред.) 50 штучек передали. Эффективно работает. После этого решили все поставить на поток", - сказал Назим в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что в ремонтной роте такие переходники изготавливают по просьбам бойцов с передовой. С помощью этих устройств из гранатомета можно сделать небольшой "ручной миномет" и иметь в подразделении легкую и мобильную минометную батарею.
Сейчас ремрота вышла на темп производства более 200 переходников в сутки. Все они оперативно отправляются помогать нашим защитникам уничтожать врага.
Помимо производства таких переходников в ремроте чинят технику, которая нужна на линии соприкоснвения. Это может быть как бронетехника, например танки, БМП, МТ-ЛБ, самоходные артиллерийские установки, или колесные бронемашины, так и различные беспилотники.
Недавно здесь отремонтировали дрон-разведчик, который способен поднимать груз весом несколько десятков килограммов. У беспилотника был неисправен механизм для сброса мин, его восстановили и откалибровали.
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