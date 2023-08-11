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Минфин США ввел санкции против Авена и Фридмана - РИА Новости, 11.08.2023
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17:12 11.08.2023 (обновлено: 18:55 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/sanktsii-1889595538.html
Минфин США ввел санкции против Авена и Фридмана
Минфин США ввел санкции против Авена и Фридмана - РИА Новости, 11.08.2023
Минфин США ввел санкции против Авена и Фридмана
США расширили санкционный список по России, включив в него четыре физических и одно юридическое лицо, говорится в опубликованном в пятницу документе... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:12
2023-08-11T18:55
экономика
россия
министерство финансов сша
петр авен
михаил фридман
герман хан
российский союз промышленников и предпринимателей
сша
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США расширили санкционный список по России, включив в него четыре физических и одно юридическое лицо, говорится в опубликованном в пятницу документе американского минфина.Согласно обнародованному перечню, новые рестрикции затронули предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Помимо этого, под санкции США также попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
https://ria.ru/20230721/natsionalizatsiya-1885476772.html
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экономика, россия, министерство финансов сша, петр авен, михаил фридман, герман хан, российский союз промышленников и предпринимателей, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Министерство финансов США, Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан, Российский союз промышленников и предпринимателей, США, Санкции в отношении России
Минфин США ввел санкции против Авена и Фридмана

США расширили санкции против РФ

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США расширили санкционный список по России, включив в него четыре физических и одно юридическое лицо, говорится в опубликованном в пятницу документе американского минфина.
Согласно обнародованному перечню, новые рестрикции затронули предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Помимо этого, под санкции США также попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
Михаил Фридман и Петр Авен - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Украина национализирует "Сенс банк" российских бизнесменов Фридмана и Авена
21 июля, 12:58
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов СШАПетр АвенМихаил ФридманГерман ХанРоссийский союз промышленников и предпринимателейСШАСанкции в отношении России
 
 
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