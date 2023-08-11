https://ria.ru/20230811/sanktsii-1889595538.html

Минфин США ввел санкции против Авена и Фридмана

Минфин США ввел санкции против Авена и Фридмана - РИА Новости, 11.08.2023

Минфин США ввел санкции против Авена и Фридмана

США расширили санкционный список по России, включив в него четыре физических и одно юридическое лицо, говорится в опубликованном в пятницу документе... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:12

2023-08-11T17:12

2023-08-11T18:55

экономика

россия

министерство финансов сша

петр авен

михаил фридман

герман хан

российский союз промышленников и предпринимателей

сша

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США расширили санкционный список по России, включив в него четыре физических и одно юридическое лицо, говорится в опубликованном в пятницу документе американского минфина.Согласно обнародованному перечню, новые рестрикции затронули предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Помимо этого, под санкции США также попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.

https://ria.ru/20230721/natsionalizatsiya-1885476772.html

россия

сша

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство финансов сша, петр авен, михаил фридман, герман хан, российский союз промышленников и предпринимателей, сша, санкции в отношении россии