https://ria.ru/20230811/puteshestviya-1889359619.html

Названы города, куда туристы чаще всего путешествуют с собаками

Названы города, куда туристы чаще всего путешествуют с собаками - РИА Новости, 11.08.2023

Названы города, куда туристы чаще всего путешествуют с собаками

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые востребованные направления для путешествий с питомцами в августе 2023 года, сообщает "Твил". РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T04:11

2023-08-11T04:11

2023-08-11T04:11

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые востребованные направления для путешествий с питомцами в августе 2023 года, сообщает "Твил". В России поездки с животными становятся популярнее. Так, по данным экспертов, летом туристы с собаками чаще всего бронируют жилье в Сочи, на втором месте – Анапа, а на третьем – Санкт-Петербург.Также в десятку вошли Геленджик, Ейск, Голубицкая и Джубга в Краснодарском крае, Феодосия и Ялта в Крыму и Москва.Дешевле всего отдых обходится в Ейске, в среднем проживание стоит 2861 рубль за ночь, дороже всего – в Геленджике: 5603 рубля. В таких поездках путешественники проводят в среднем от четырех до восьми дней.

https://ria.ru/20230808/zhivotnye-1888876114.html

сочи

анапа

санкт-петербург

краснодарский край

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, отдых в россии, сочи, анапа, санкт-петербург, краснодарский край, республика крым, отдых на море