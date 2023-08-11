https://ria.ru/20230811/puteshestviya-1889359619.html
Названы города, куда туристы чаще всего путешествуют с собаками
Названы города, куда туристы чаще всего путешествуют с собаками - РИА Новости, 11.08.2023
Названы города, куда туристы чаще всего путешествуют с собаками
Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые востребованные направления для путешествий с питомцами в августе 2023 года, сообщает "Твил". РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T04:11
2023-08-11T04:11
2023-08-11T04:11
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые востребованные направления для путешествий с питомцами в августе 2023 года, сообщает "Твил". В России поездки с животными становятся популярнее. Так, по данным экспертов, летом туристы с собаками чаще всего бронируют жилье в Сочи, на втором месте – Анапа, а на третьем – Санкт-Петербург.Также в десятку вошли Геленджик, Ейск, Голубицкая и Джубга в Краснодарском крае, Феодосия и Ялта в Крыму и Москва.Дешевле всего отдых обходится в Ейске, в среднем проживание стоит 2861 рубль за ночь, дороже всего – в Геленджике: 5603 рубля. В таких поездках путешественники проводят в среднем от четырех до восьми дней.
https://ria.ru/20230808/zhivotnye-1888876114.html
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Названы города, куда туристы чаще всего путешествуют с собаками
Эксперты назвали города, куда туристы чаще всего приезжают с домашними питомцами