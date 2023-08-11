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Слушание о попытке поджога офиса РИА Новости в Берлине пройдет 25 августа
Слушание о попытке поджога офиса РИА Новости в Берлине пройдет 25 августа - РИА Новости, 11.08.2023
Слушание о попытке поджога офиса РИА Новости в Берлине пройдет 25 августа
Первое слушание по делу гражданина России, обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога здания в Берлине, где работают корреспонденты РИА Новости,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T19:57
2023-08-11T19:57
2023-08-11T20:38
берлин (город)
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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Первое слушание по делу гражданина России, обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога здания в Берлине, где работают корреспонденты РИА Новости, состоится 25 августа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь уголовных судов столицы Германии."Слушание состоится 25 августа 2023 года. На данный момент предусмотрено 20 заседаний до середины декабря 2023 года", - сказала собеседница агентства.Ранее берлинская прокуратура сообщила о предъявлении обвинения в покушении на убийство и попытке поджога гражданину России, который в мае 2022 года установил самодельное зажигательно-взрывное устройство в слуховом окне здания, где живут и работают корреспонденты РИА Новости.Как утверждал ряд немецких СМИ, россиянина также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
https://ria.ru/20230811/shkola-1889412911.html
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берлин (город), риа новости
Берлин (город), РИА Новости
Слушание о попытке поджога офиса РИА Новости в Берлине пройдет 25 августа
Первое слушание о попытке поджога офиса РИА Новости в Берлине пройдет 25 августа
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Первое слушание по делу гражданина России, обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога здания в Берлине, где работают корреспонденты РИА Новости, состоится 25 августа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь уголовных судов столицы Германии.
"Слушание состоится 25 августа 2023 года. На данный момент предусмотрено 20 заседаний до середины декабря 2023 года", - сказала собеседница агентства.
Ранее берлинская прокуратура сообщила о предъявлении обвинения в покушении на убийство и попытке поджога гражданину России, который в мае 2022 года установил самодельное зажигательно-взрывное устройство в слуховом окне здания, где живут и работают корреспонденты РИА Новости.
Как утверждал ряд немецких СМИ, россиянина также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
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