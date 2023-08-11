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В Подмосковье заработал центр подготовки кадров в сфере индустрии туризма - РИА Новости, 11.08.2023
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Новости Подмосковья
 
16:02 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889581915.html
В Подмосковье заработал центр подготовки кадров в сфере индустрии туризма
В Подмосковье заработал центр подготовки кадров в сфере индустрии туризма - РИА Новости, 11.08.2023
В Подмосковье заработал центр подготовки кадров в сфере индустрии туризма
В Московской области начал работу федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, соответствующее соглашение подписано... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:02
2023-08-11T16:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
туризм
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Московской области начал работу федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, соответствующее соглашение подписано между министерством культуры и туризма Подмосковья и Российским государственным университетом туризма и сервиса (РГУТИС), сообщает пресс-служба регионального Минкультуры. "Подобные институты подготовки кадров в туризме создаются по решению президента России. Подмосковье включено в число трех флагманских регионов, где теперь располагается федеральный ресурсный центр подготовки кадров для туристической отрасли на базе РГУТИС. Став одной из ключевых площадок для реализации столь важного проекта, Российский государственный университет туризма и сервиса будет обеспечивать высококвалифицированными кадрами еще больше культурных и туристических объектов нашего региона", – цитирует пресс-служба министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова. Как отмечается в сообщении, переподготовка в центре будет проходить с середины сентября по середину декабря в смешанном формате: в виде очных и дистанционных занятий, практических занятий на предприятиях индустрии туризма, самостоятельной работы. По итогам обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке. Для слушателей в центре обучение будет проводиться на бесплатной основе. В свою очередь, ректор РГУТИС Александр Федулин заявил, что в текущем году в образовательных программах Центра примут участие 500 сотрудников туристической сферы Подмосковья. По данным пресс-службы, всего к реализации предполагается 10 программ. Среди них – "Стратегическое планирование развития туризма на региональном и муниципальном уровнях", "Технологии туроператорской и турагентской деятельности", "Эксперт-аналитик в туризме" и др.
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московская область (подмосковье), туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Туризм

В Подмосковье заработал центр подготовки кадров в сфере индустрии туризма

© Фото : правительство Московской областиВ Подмосковье заработал центр подготовки кадров в сфере индустрии туризма
В Подмосковье заработал центр подготовки кадров в сфере индустрии туризма - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : правительство Московской области
В Подмосковье заработал центр подготовки кадров в сфере индустрии туризма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Московской области начал работу федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, соответствующее соглашение подписано между министерством культуры и туризма Подмосковья и Российским государственным университетом туризма и сервиса (РГУТИС), сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.
"Подобные институты подготовки кадров в туризме создаются по решению президента России. Подмосковье включено в число трех флагманских регионов, где теперь располагается федеральный ресурсный центр подготовки кадров для туристической отрасли на базе РГУТИС. Став одной из ключевых площадок для реализации столь важного проекта, Российский государственный университет туризма и сервиса будет обеспечивать высококвалифицированными кадрами еще больше культурных и туристических объектов нашего региона", – цитирует пресс-служба министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.
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Как отмечается в сообщении, переподготовка в центре будет проходить с середины сентября по середину декабря в смешанном формате: в виде очных и дистанционных занятий, практических занятий на предприятиях индустрии туризма, самостоятельной работы. По итогам обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке. Для слушателей в центре обучение будет проводиться на бесплатной основе.
В свою очередь, ректор РГУТИС Александр Федулин заявил, что в текущем году в образовательных программах Центра примут участие 500 сотрудников туристической сферы Подмосковья.
По данным пресс-службы, всего к реализации предполагается 10 программ. Среди них – "Стратегическое планирование развития туризма на региональном и муниципальном уровнях", "Технологии туроператорской и турагентской деятельности", "Эксперт-аналитик в туризме" и др.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Туризм
 
 
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