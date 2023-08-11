https://ria.ru/20230811/podarki-1889544546.html

Школьница, побывавшая на космодроме "Восточный", получила подарки

Школьница, побывавшая на космодроме "Восточный", получила подарки - РИА Новости, 11.08.2023

Школьница, побывавшая на космодроме "Восточный", получила подарки

Президент России Владимир Путин исполнил мечту участницы заседания Наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей", новгородской школьницы Дарьи РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:46

2023-08-11T13:46

2023-08-11T13:46

россия

владимир путин

роскосмос

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил мечту участницы заседания Наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей", новгородской школьницы Дарьи Арсеньевой, позволив ей наблюдать запуск космической станции "Луна-25", сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей". "По решению президента РФ 11 августа исполнилась еще одна мечта школьницы: Даша впервые отправилась на космодром "Восточный" и своими глазами увидела запуск уникального космического аппарата "Луна-25" с логотипом пятилетия платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в сообщении. Школьница также получила в подарок тематические книги с автографами Путина и Терешковой, "сертификат на индивидуальную экскурсию в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" им. С.П. Королева, мягкую игрушку - маскот госкорпорации "Роскосмос", шевроны, значки и рюкзак".

https://ria.ru/20230604/schenok-1876100844.html

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россия, владимир путин, роскосмос