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Школьница, побывавшая на космодроме "Восточный", получила подарки - РИА Новости, 11.08.2023
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13:46 11.08.2023
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Школьница, побывавшая на космодроме "Восточный", получила подарки
Школьница, побывавшая на космодроме "Восточный", получила подарки - РИА Новости, 11.08.2023
Школьница, побывавшая на космодроме "Восточный", получила подарки
Президент России Владимир Путин исполнил мечту участницы заседания Наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей", новгородской школьницы Дарьи РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:46
2023-08-11T13:46
россия
владимир путин
роскосмос
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил мечту участницы заседания Наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей", новгородской школьницы Дарьи Арсеньевой, позволив ей наблюдать запуск космической станции "Луна-25", сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей". "По решению президента РФ 11 августа исполнилась еще одна мечта школьницы: Даша впервые отправилась на космодром "Восточный" и своими глазами увидела запуск уникального космического аппарата "Луна-25" с логотипом пятилетия платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в сообщении. Школьница также получила в подарок тематические книги с автографами Путина и Терешковой, "сертификат на индивидуальную экскурсию в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" им. С.П. Королева, мягкую игрушку - маскот госкорпорации "Роскосмос", шевроны, значки и рюкзак".
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россия, владимир путин, роскосмос
Россия, Владимир Путин, Роскосмос
Школьница, побывавшая на космодроме "Восточный", получила подарки

Мечтавшая побывать на Восточном школьница получила книгу с автографом Путина

© Фото : официальный Telegram-канал платформы "Россия – страна возможностей"Даша Арсеньева на космодроме Восточный
Даша Арсеньева на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : официальный Telegram-канал платформы "Россия – страна возможностей"
Даша Арсеньева на космодроме Восточный
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил мечту участницы заседания Наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей", новгородской школьницы Дарьи Арсеньевой, позволив ей наблюдать запуск космической станции "Луна-25", сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".
"По решению президента РФ 11 августа исполнилась еще одна мечта школьницы: Даша впервые отправилась на космодром "Восточный" и своими глазами увидела запуск уникального космического аппарата "Луна-25" с логотипом пятилетия платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в сообщении.
Школьница также получила в подарок тематические книги с автографами Путина и Терешковой, "сертификат на индивидуальную экскурсию в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" им. С.П. Королева, мягкую игрушку - маскот госкорпорации "Роскосмос", шевроны, значки и рюкзак".
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